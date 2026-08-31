В окупованому Криму оголосили масштабні відключення світла через "аварійно-відновлювальні роботи"
Київ • УНН
У Сімферополі та понад 20 населених пунктах Криму світло відключать з 8:00 до 18:00 через аварійно-відновлювальні роботи. Причину не уточнили.
В окупованому Криму 31 серпня оголосили про відключення електроенергії в Сімферополі та низці населених пунктів Сімферопольського і Бахчисарайського районів. Окупаційна влада пояснює обмеження проведенням "аварійно-відновлювальних робіт", пише УНН.
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Згідно з оприлюдненим повідомленням, електроенергію планують відключити з 8:00 до 18:00. У Сімферополі без світла мають залишитися десятки вулиць, провулків і проїздів, а також мікрорайон Жигуліна Роща.
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Обмеження також охоплюють понад 20 населених пунктів Сімферопольського району, серед яких Гвардійське, Мирне, Молодіжне, Новоандріївка, Новоселівка та інші. У Бахчисарайському районі в повідомленні зазначене Берегове.
Причину аварійних робіт не уточнюють
У повідомленні не вказано, що саме стало причиною проведення масштабних "аварійно-відновлювальних робіт".
Водночас відключення відбуваються на тлі українських атак по військових та інших об'єктах російських окупантів на півострові. Наразі підтверджених даних про прямий зв'язок між цими атаками та оголошеними відключеннями немає.
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