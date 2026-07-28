В Крыму после ночного прилета по подстанции в Феодосии проблемы со светом

Во временно оккупированном Крыму после ночного прилета по подстанции в Феодосии фиксировали проблемы со светом, пишет УНН.



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По данным мониторингового телеграм-канала «Крымский ветер», в 22:37 в районе аэродрома «Кача» «стреляла зенитка», также был слышен «взрыв в районе Федюхиных высот» в Севастополе. В Бахчисарайском районе фиксировали «пролет добрых дронов в направлении Севастополя», а над Ичкинским (Советским) районом «росПВО пытаются сбивать прямо над жилыми домами».

Как сообщили крымские источники «Крым.Реалии», пролет беспилотников также фиксировали над Феодосией и окрестностями. Два взрыва прозвучали в Симферополе – «ориентировочно со стороны поселка Гвардейское», где расположен российский военный аэродром. В Севастополе у мыса Фиолент в районе дислокации российских воинских частей работали мобильные огневые группы.

«В Феодосии после прилета горит электроподстанция на Керченском шоссе, в большей части города нет света. Это крупный электроэнергетический объект - Феодосийские высоковольтные, магистральные электросети. По нему уже прилетало 1 июля», - указал «Крымский ветер».

После этого «Керчь без света», а в «большей части города» Феодосии также пропало электроэнергия. В Симферополе и Севастополе жители сообщали, что «мигает свет» и продолжаются «сильные скачки напряжения».

Также зафиксирован пожар рядом с местом позиционного развертывания зенитных ракетных комплексов на мысе Кая-Баши в Балаклаве, сообщает мониторинговая группа телеграм-канала «Крымский ветер» со ссылкой на данные спутниковой съемки. «На эти позиции ЗРК С-300/С-400 ранее перемещались во время учений. Воздушная тревога в Севастополе была объявлена в 02:42. Мощный взрыв был слышен в городе в 03:14», - говорится в сообщении.