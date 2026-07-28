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В рф фиксируют атаку дронов в подмосковье, произошли пожары

Киев • УНН

 • 1544 просмотра

В россии зафиксирована атака беспилотников на подмосковье, временно приостанавливали работу аэропортов. По данным OSINT, горят территория Чеховского завода и склад логистической компании в коледино.

В рф фиксируют атаку дронов в подмосковье, произошли пожары

В рф фиксируют атаку дронов в подмосковье, о чем сообщают мониторинговые ресурсы во вторник, пишет УНН.

Детали

По сообщениям российских властей, беспилотники атаковали москву и подмосковье. Из-за этого временно приостанавливали работу в том числе аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский".

OSINT-каналы сообщают, что среди вероятных целей был завод "Гидростальконструкция" в Чехове московской области, который производит компоненты для электростанций и гидротехнических объектов. Также, по предварительным данным, в Коледино возле Подольска загорелись складские помещения, указывает Центр страткома.

Территория Чеховского регенератного завода горит после атаки БПЛА в московской области, фиксирует OSINT-анализ ASTRA, отмечая, что в 800 метрах находится еще один завод - ЗАО "Гидростальконструкция" (Чеховский завод "Гидростальконструкция"). По данным мониторингового телеграм-канала Exilenova+, "дрон упал/попал в трубу на территории завода ЗАО "Гидростальконструкция" в Чехове".

Как фиксирует OSINT-анализ ASTRA, в Коледино после атаки горит склад логистической компании 3PL. Рядом находится склад Wildberries, он "работает в штатном режиме", заявили в компании. Утром 28 июля жители Подольска московской области сообщали о взрывах и пожаре.

Более 390 беспилотников насчитали в московском регионе за ночь, "большую часть нейтрализовано силами ПВО на дальних подступах", утверждает мэр москвы сергей собянин.

"Московская область, большой склад подгорел", - прокомментировал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Удары по Wildberries: "Мадьяр" показал видео25.07.26, 09:28 • 30370 просмотров

Юлия Шрамко

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