В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

В национальном парке "Тузловские лиманы" процветает браконьерство, передает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Детали

Факты массового браконьерства на территории парка выявлены в начале мая этого года. Рейд проводила рабочая группа, в состав которой вошли экологи, представители полиции, работники Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ в Одесской области, сотрудники ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области.

По результатам рейда изъяты незаконные орудия лова с водными живыми биоресурсами: атерина - 16 973 штуки, камбала-глоса - 803 штуки, креветка - 3052 штуки. Впрочем, лицо, совершившее правонарушение установить не удалось.

Ранее УНН сообщал, что национальный парк "Тузловские лиманы" в Одесской области имеет годовой бюджет в размере 5 565 380 гривен, из которых 97% тратится на заработную плату 45 работникам. И это очень значительная численность штата нацпарка во время войны. Однако и они не могут, судя по информации правоохранителей, навести там порядок.

Для сравнения, бюджет "Тузловских лиманов" - это 300 дронов, в которых остро нуждаются военные на передовой и на которые донатят люди. Если допустить, что такие бюджеты имеет каждый нацпарк, а их более 50, то ограничения их финансирования и высвобождения бюджетных средств хватило бы на 15 000 дронов.