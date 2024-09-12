В полиции подтвердили массовое браконьерство в нацпарке Тузловские лиманы - руководство оправдывает это спросом
Киев • УНН
Полиция разоблачила очередной факт браконьерства в НПП "Тузловские лиманы". Задержаны два рыбака, изъяты сети и незаконный улов, нанесенный ущерб оценивается в более 15,3 млн грн.
Полицейские Одесской области разоблачили очередной факт браконьерства в Национальном природном парке "Тузловские лиманы". По предварительным подсчетам, нанесенный государству ущерб составляет более 15,3 миллионов гривен. Об этом сообщает ГУ НП в Одесской области, передает УНН.
Детали
Сообщается, что вчера, 11 сентября, во время рейда по побережью Национального государственного парка 2Тузловские лиманы", на озере Алибей вблизи села Новомихайловка, сотрудники водной полиции Белгород-Днестровского районного отдела полиции совместно с пограничниками и экологами разоблачили и пресекли незаконные действия двух рыбаков, которые сетями вылавливали рыбу.
Следственно-оперативная группа изъяла у мужчин три лесные сетки общей длиной 100 метров, рыбацкое снаряжение и 472 рыбы общим весом почти 15 килограммов, среди которых были камбала глоса, кефаль остронос, пузанок.
Незаконный улов мы передали на хранение специализированному предприятию, а орудия и снаряжение изъяли как вещественные доказательства. По предварительным подсчетам специалистов, своими противоправными действиями рыбаки нанесли государству ущерб на сумму более 15,3 миллионов гривен,
Правонарушителям грозит ограничение свободы на срок до трех лет. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Белгород-Днестровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.
В то же время руководство парка, которое ежегодно осваивает почти 6 млн грн на охрану природы - оправдывает браконьерство на их территории спросом. В министерстве экологии, в ведении которого находится нацпарк "Тузловские лиманы", массовое браконьерство не комментируют.
Добавим
Южный офис Госаудитслужбы завершил ревизию финансово-хозяйственной деятельности НПП "Тузловские лиманы" и вскоре будет объявлен.
Напомним, что в мае 2024 года в нацпарке "Тузловские лиманы" также было выявлено массовое браконьерство.
Ранее УНН сообщал, что национальный парк "Тузловские лиманы" в Одесской области имеет годовой бюджет в размере 5 565 380 гривен, из которых 97% тратится на заработную плату 45 работникам. И это очень значительная численность штата нацпарка во время войны. Однако и они не могут, судя по информации правоохранителей, навести там порядок.
Для сравнения, бюджет "Тузловских лиманов" - это 300 дронов, в которых остро нуждаются военные на передовой и на которые донатят люди. Если предположить, что такие бюджеты имеет каждый нацпарк, а их более 50, то ограничения их финансирования и высвобождения бюджетных средств хватило бы на 15 000 дронов.
Добавим, что местные органы власти направили обращение в Минприроды об увольнении руководства Нацпарка, однако, Минприроды так и не объявило конкурс на нового руководителя.