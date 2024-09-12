В полиции подтвердили массовое браконьерство в нацпарке Тузловские лиманы - руководство оправдывает это спросом

Полицейские Одесской области разоблачили очередной факт браконьерства в Национальном природном парке "Тузловские лиманы". По предварительным подсчетам, нанесенный государству ущерб составляет более 15,3 миллионов гривен. Об этом сообщает ГУ НП в Одесской области, передает УНН.

Детали

Сообщается, что вчера, 11 сентября, во время рейда по побережью Национального государственного парка 2Тузловские лиманы", на озере Алибей вблизи села Новомихайловка, сотрудники водной полиции Белгород-Днестровского районного отдела полиции совместно с пограничниками и экологами разоблачили и пресекли незаконные действия двух рыбаков, которые сетями вылавливали рыбу.

Следственно-оперативная группа изъяла у мужчин три лесные сетки общей длиной 100 метров, рыбацкое снаряжение и 472 рыбы общим весом почти 15 килограммов, среди которых были камбала глоса, кефаль остронос, пузанок.

Незаконный улов мы передали на хранение специализированному предприятию, а орудия и снаряжение изъяли как вещественные доказательства. По предварительным подсчетам специалистов, своими противоправными действиями рыбаки нанесли государству ущерб на сумму более 15,3 миллионов гривен, - говорится в сообщении.

Правонарушителям грозит ограничение свободы на срок до трех лет. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Белгород-Днестровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

В то же время руководство парка, которое ежегодно осваивает почти 6 млн грн на охрану природы - оправдывает браконьерство на их территории спросом. В министерстве экологии, в ведении которого находится нацпарк "Тузловские лиманы", массовое браконьерство не комментируют.

Добавим

Южный офис Госаудитслужбы завершил ревизию финансово-хозяйственной деятельности НПП "Тузловские лиманы" и вскоре будет объявлен.



Напомним, что в мае 2024 года в нацпарке "Тузловские лиманы" также было выявлено массовое браконьерство.

Ранее УНН сообщал, что национальный парк "Тузловские лиманы" в Одесской области имеет годовой бюджет в размере 5 565 380 гривен, из которых 97% тратится на заработную плату 45 работникам. И это очень значительная численность штата нацпарка во время войны. Однако и они не могут, судя по информации правоохранителей, навести там порядок.

Для сравнения, бюджет "Тузловских лиманов" - это 300 дронов, в которых остро нуждаются военные на передовой и на которые донатят люди. Если предположить, что такие бюджеты имеет каждый нацпарк, а их более 50, то ограничения их финансирования и высвобождения бюджетных средств хватило бы на 15 000 дронов.

Добавим, что местные органы власти направили обращение в Минприроды об увольнении руководства Нацпарка, однако, Минприроды так и не объявило конкурс на нового руководителя.