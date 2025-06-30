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Вилов українських рибалок сягнув 21,5 тис. тонни: де і якої риби найбільше

Київ • УНН

 • 598 перегляди

За 5 місяців 2025 року українські рибники виловили понад 21 500 тонн риби, незважаючи на заблокований промисел у Чорному та Азовському морях. Основний обсяг у 18 904 тонни становить антарктичний криль, видобутий судном під українським прапором.

Вилов українських рибалок сягнув 21,5 тис. тонни: де і якої риби найбільше

Вилов українських підприємств рибної галузі за 5 місяців цього року становив понад 21 500 тонн, на тлі заблокованого промислу у Чорному та Азовському морях через військову агресію рф, повідомили у Держрибагентстві у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Протягом січня-травня 2025 року загальний обсяг вилову риби та інших водних біоресурсів підприємствами рибної галузі України склав 21 503 тонни", - ідеться у повідомленні.

"Попри важкі умови сьогодення, наші підприємці нарощують об’єми вилову", - зазначив голова Держрибагентства Владислав Невеселий.

Як повідомляється, найбільше водних біоресурсів виловлено у районі дії Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики. Там судном під державним прапором України від початку року добуто 18 904 тонни антарктичного криля.

Водночас промисловими рибалками у водоймах України, за повідомленням, виловлено 1 350 тонн водних біоресурсів. Зокрема, у водосховищах Дніпра добуто 912 тонн риби та інших водних біоресурсів, пониззі річки Дністер (з озерами, рукавом Турунчук) та Дністровському лимані – 224 тонни, річці Дунай – 121 тонну, Дніпровсько-Бузькій гирловій системі – 71 тонну, Тилігульському лимані – 12 тонн, Березанському лимані – 4 тонни, інших водоймах – 6 тонн.

Основу вилову становили:

  • карась сріблястий – 583 тонни;
    • лящ – 294 тонни;
      • оселедець чорноморський – 131 тонна;
        • плітка (тараня) – 83 тонни;
          • плоскирка – 66 тонн.

            "При цьому через військову агресію рф промисел у Чорному та Азовському морях залишається заблокованим", - зазначили у Держрибагентстві.

            Також, за оціночними даними, протягом січня-травня виловлено 650 тонн товарної продукції аквакультури.

            Окрім того, у визначених районах діяльності територіальних органів Держрибагентства працюють спеціальні товарні рибні господарства (СТРГ), що поєднують елементи промислового вилову й аквакультури. Всього від початку року в режимі СТРГ добуто 599 тонн водних біоресурсів.

            Масштабний вилов риби на території нацпарку "Тузловські лимани": екологи підтвердили збитки на понад 3 мільйони гривень12.06.25, 13:49 • 4895 переглядiв

            Юлія Шрамко

            Юлія Шрамко

            ЕкономікаАгроновини
            Азовське море
            Дунай
            Чорне море
            Україна
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