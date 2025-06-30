Вилов українських рибалок сягнув 21,5 тис. тонни: де і якої риби найбільше
Київ • УНН
За 5 місяців 2025 року українські рибники виловили понад 21 500 тонн риби, незважаючи на заблокований промисел у Чорному та Азовському морях. Основний обсяг у 18 904 тонни становить антарктичний криль, видобутий судном під українським прапором.
Вилов українських підприємств рибної галузі за 5 місяців цього року становив понад 21 500 тонн, на тлі заблокованого промислу у Чорному та Азовському морях через військову агресію рф, повідомили у Держрибагентстві у понеділок, пише УНН.
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"Протягом січня-травня 2025 року загальний обсяг вилову риби та інших водних біоресурсів підприємствами рибної галузі України склав 21 503 тонни", - ідеться у повідомленні.
"Попри важкі умови сьогодення, наші підприємці нарощують об’єми вилову", - зазначив голова Держрибагентства Владислав Невеселий.
Як повідомляється, найбільше водних біоресурсів виловлено у районі дії Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики. Там судном під державним прапором України від початку року добуто 18 904 тонни антарктичного криля.
Водночас промисловими рибалками у водоймах України, за повідомленням, виловлено 1 350 тонн водних біоресурсів. Зокрема, у водосховищах Дніпра добуто 912 тонн риби та інших водних біоресурсів, пониззі річки Дністер (з озерами, рукавом Турунчук) та Дністровському лимані – 224 тонни, річці Дунай – 121 тонну, Дніпровсько-Бузькій гирловій системі – 71 тонну, Тилігульському лимані – 12 тонн, Березанському лимані – 4 тонни, інших водоймах – 6 тонн.
Основу вилову становили:
- карась сріблястий – 583 тонни;
- лящ – 294 тонни;
- оселедець чорноморський – 131 тонна;
- плітка (тараня) – 83 тонни;
- плоскирка – 66 тонн.
"При цьому через військову агресію рф промисел у Чорному та Азовському морях залишається заблокованим", - зазначили у Держрибагентстві.
Також, за оціночними даними, протягом січня-травня виловлено 650 тонн товарної продукції аквакультури.
Окрім того, у визначених районах діяльності територіальних органів Держрибагентства працюють спеціальні товарні рибні господарства (СТРГ), що поєднують елементи промислового вилову й аквакультури. Всього від початку року в режимі СТРГ добуто 599 тонн водних біоресурсів.
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