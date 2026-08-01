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Румыния рассчитывает на импорт электроэнергии из Украины из-за сильной засухи и чрезвычайного положения

Киев • УНН

 • 10724 просмотра

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою сообщила о планах импортировать электроэнергию из Украины из-за рекордной засухи. Бухарест объявил чрезвычайное положение на энергетическом рынке и отключил один реактор АЭС.

Румыния рассчитывает на импорт электроэнергии из Украины из-за сильной засухи и чрезвычайного положения

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою сообщила, что Бухарест рассчитывает на поставки электроэнергии из Украины после объявления чрезвычайного положения на энергетическом рынке из-за сильной засухи. Об этом она написала на своей странице в соцсети X после телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, пишет УНН.

Детали

По словам Цою, основной темой переговоров стала взаимная поддержка между соседними государствами в условиях энергетических вызовов. Она сообщила украинскому коллеге о последствиях рекордной засухи на Дунае для производства электроэнергии в Румынии и обсудила возможность поддержки за счет украинской генерации.

Румыния сегодня объявила чрезвычайное положение на энергетическом рынке из-за сильной засухи. Из-за этих обстоятельств пришлось превентивно отключить один из реакторов Чернаводской атомной электростанции, а в часы пиковой нагрузки мы также будем рассчитывать на производство электроэнергии в Украине

– написала Цою.

Обсудили безопасность, энергетику и ситуацию в Черном море

Глава румынской дипломатии отметила, что разговор продолжил работу, которую ведут профильные министерства двух стран, а также премьер-министр Румынии Илие Болоян и вице-премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Она напомнила, что в мае президенты двух государств договорились о строительстве линии электропередачи мощностью 400 кВ между Украиной и Румынией.

Сегодня это еще один пример того, как объединение энергосистем приносит пользу рынкам Румынии, Украины и Европейского Союза, ведь энергия является жизненно важным элементом нашей экономики и напрямую влияет на расходы и качество жизни граждан

– отметила министр.

Также во время разговора Цою выразила соболезнования Украине в связи с очередными российскими ударами по украинским городам, в результате которых погибли мирные жители, в том числе целые семьи. Стороны обсудили ситуацию в сфере безопасности, потребности Украины накануне зимы и на фронте, а также обменялись оценками ситуации в Черном море.

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Особое внимание собеседники уделили российским атакам в регионе. По словам Цою, речь шла, в частности, о недавних нарушениях российскими беспилотниками воздушного пространства Румынии и сбитии трех российских БПЛА румынскими Военно-воздушными силами на прошлой неделе. Она также подчеркнула, что постоянные атаки на гражданское судоходство в Черном море угрожают безопасности морских перевозок, работе морского коридора к портам Большой Одессы и функционированию Каспийского трубопроводного консорциума, который поставляет нефть в Румынию.

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Степан Гафтко

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