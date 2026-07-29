Украина, Еврокомиссия, Молдова и Румыния обсудили стабильный экспорт украинской продукции
Киев • УНН
Четырехсторонняя встреча посвящена развитию портов Дунайского региона и транзиту украинской продукции. Стороны договорились увеличить возможности портов и инфраструктуры.
Представители Украины, Европейской Комиссии, Молдовы и Румынии провели четырехстороннюю встречу, посвященную усилению реализации Путей солидарности, развитию возможностей портов Дунайского региона и обеспечению стабильного транзита украинской продукции, передает УНН со ссылкой на Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта.
Детали
Представители четырех сторон обсудили развитие Путей солидарности, увеличение пропускной способности портов Дунайского региона и решения, которые помогут обеспечить непрерывный транзит украинских грузов.
Среди представителей украинской стороны были первый заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Сергей Деркач и заместитель министра Андрей Кашуба.
Во время встречи стороны договорились работать над:
▪️ увеличением пропускной способности портов Дунайского региона
▪️ развитием железнодорожной, автомобильной и пограничной инфраструктуры
▪️ сокращением времени прохождения таможенного и пограничного контроля
▪️ улучшением координации между транспортными, таможенными и пограничными службами
▪️ привлечением европейского финансирования для модернизации инфраструктуры в рамках Путей солидарности и сети TEN-T
С момента запуска Украинского морского коридора перевезено 209,3 млн тонн грузов, из которых 124,1 млн тонн зерна. Также порты Большой Одессы обеспечивают около 90% экспорта украинской аграрной продукции, которая поставляется в более чем 55 стран мира.
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