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MIM-104 Patriot

Украина, Еврокомиссия, Молдова и Румыния обсудили стабильный экспорт украинской продукции

Киев • УНН

 • 1050 просмотра

Четырехсторонняя встреча посвящена развитию портов Дунайского региона и транзиту украинской продукции. Стороны договорились увеличить возможности портов и инфраструктуры.

Украина, Еврокомиссия, Молдова и Румыния обсудили стабильный экспорт украинской продукции

Представители Украины, Европейской Комиссии, Молдовы и Румынии провели четырехстороннюю встречу, посвященную усилению реализации Путей солидарности, развитию возможностей портов Дунайского региона и обеспечению стабильного транзита украинской продукции, передает УНН со ссылкой на Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта.

Детали

Представители четырех сторон обсудили развитие Путей солидарности, увеличение пропускной способности портов Дунайского региона и решения, которые помогут обеспечить непрерывный транзит украинских грузов.

Среди представителей украинской стороны были первый заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Сергей Деркач и заместитель министра Андрей Кашуба.

Во время встречи стороны договорились работать над:

▪️ увеличением пропускной способности портов Дунайского региона

▪️ развитием железнодорожной, автомобильной и пограничной инфраструктуры

▪️ сокращением времени прохождения таможенного и пограничного контроля

▪️ улучшением координации между транспортными, таможенными и пограничными службами

▪️ привлечением европейского финансирования для модернизации инфраструктуры в рамках Путей солидарности и сети TEN-T

С момента запуска Украинского морского коридора перевезено 209,3 млн тонн грузов, из которых 124,1 млн тонн зерна. Также порты Большой Одессы обеспечивают около 90% экспорта украинской аграрной продукции, которая поставляется в более чем 55 стран мира. 

Maersk приостанавливает контейнерные рейсы в украинский порт Черноморск из-за атак рф22.07.26, 19:10 • 3464 просмотра

Антонина Туманова

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