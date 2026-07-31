Украина и Молдова договорились об ограничении сброса воды из Днестровского водохранилища из-за засухи

Украина и Республика Молдова договорились временно поддерживать сброс воды из Днестровского комплексного гидроузла на уровне 85 кубометров в секунду из-за критически низкой водности Днестра. Об этом сообщило Министерство экономики и окружающей среды, пишет УНН.

Соответствующее решение было принято во время внеочередного заседания Комиссии по устойчивому использованию и охране бассейна реки Днестр.

Согласно договоренности, такой режим будет действовать в течение двух недель при прогнозируемом притоке в Днестровское водохранилище на уровне 50-90 кубометров в секунду. Если приток воды будет ниже 50 кубометров в секунду или гидрологическая ситуация ухудшится, комиссия проведет новое внеочередное заседание для пересмотра режима работы.

По данным Украинского гидрометцентра, июль 2026 года стал одним из самых засушливых за последние годы. Водность большинства рек украинской части бассейна Днестра составляла лишь 10-40% от нормы, а приток в Днестровское водохранилище — около 21% среднемноголетнего показателя. 8 июля был зафиксирован самый низкий суточный приток за весь период эксплуатации водохранилища, а прогноз на август не предусматривает существенного улучшения ситуации.

В частности, в течение июля Украина поддерживала компенсирующие сбросы воды на уровне не менее 100 кубометров в секунду, что позволило Молдове накопить воду в Дубоссарском водохранилище и обеспечить стабильное водоснабжение Кишинева. В то же время дальнейшее сохранение такого режима создавало риски для украинских питьевых водозаборов и обеспечения потребностей отечественных водопользователей.

Сейчас, по информации Госводагентства, в бассейне Днестра уже 92 водопользователям ограничили специальное водопользование.

Мы должны обеспечить баланс между выполнением международных обязательств и защитой интересов украинских общин и водопользователей, ведь от уровня воды в Днестре зависит водоснабжение украинских населенных пунктов, предприятий и работа водозаборов