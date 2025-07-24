В Одесской области разоблачены масштабные злоупотребления должностных лиц: ущерб бюджету и окружающей среде достиг более 200 млн грн

В Одесской области прокуратура выявила системные злоупотребления местных должностных лиц. Ущерб бюджету и окружающей среде – более 200 млн грн, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

По данным Офиса Генпрокурора, в рамках одного из уголовных производств задокументирована незаконная добыча более 7700 кубометров песка из реки Дунай в пределах морского порта "Усть-Дунайск".

К организации противоправной деятельности причастны двое руководителей транспортных компаний и городской голова г. Вилково. По версии следствия, под видом дноуглубительных работ, без соответствующих разрешений, предприниматели добывали песок для строительства частного терминала в Измаильском районе. Должностное лицо способствовало преступной схеме в обмен на обещание трудоустройства в порту.

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Ущерб окружающей среде, по оценке Государственной экоинспекции, составляет более 170 млн грн.

В ходе обысков изъята спецтехника, черновая документация и другие доказательства.

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 240 и ч. 2 ст. 209 УК Украины, а городскому голове - по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 240 УК Украины.

Двум организаторам избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 60 млн грн. В отношении должностного лица - в суд направлено ходатайство о применении аналогичной меры пресечения.

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Отдельно в рамках других уголовных производств сообщено о подозрении:

• бывшему директору государственного предприятия "ДГ им. М.И. Кутузова" - за растрату более 2,2 млн грн путем реализации продукции госпредприятия по заниженным ценам.

• бывшему начальнику части обеспечения и обслуживания аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС Украины в Одесской области - за служебную халатность, повлекшую утрату имущества на более 400 тыс грн.

• бывшему руководителю управления образования Доброславского поселкового совета – за растрату около 500 тыс грн во время ремонта кровли учебного заведения.

• депутату Фонтанского сельского совета - за растрату почти 165 тыс грн во время строительства амбулатории семейной медицины в с. Новые Трояны.

• председателю Доброславского поселкового совета - за нецелевое использование 1 млн грн бюджетных средств на фиктивные услуги по экологическому анализу.

• председателю Староказацкого сельского совета - за служебную халатность, повлекшую растрату 1 млн грн во время реализации проекта по энергоэффективности.

• директору КП "Коммунальник" - за предоставление разрешения на сброс жидких отходов с высоким содержанием нефтепродуктов на полигон, что причинило ущерб окружающей среде на 23 млн грн.

• руководителю частной строительной компании - за присвоение 163 тыс грн бюджетных средств во время строительства амбулатории.

• руководителю юридического лица частного права и инженеру технадзора – за присвоение более 300 тыс грн во время ремонта защитного укрытия.

В целом сумма прямых убытков бюджету превышает 6,3 млн грн, убытки окружающей среде – почти 200 млн грн.

Досудебные расследования по ч. 2, 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 367, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 240, ст. 236 УК Украины осуществляются под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры, Специализированной экологической прокуратуры и окружных прокуратур области.

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На системные злоупотребления должностных лиц в Одесской области отреагировал Генеральный прокурор Руслан Кравченко.