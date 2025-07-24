В Одесской области разоблачены масштабные злоупотребления должностных лиц: ущерб бюджету и окружающей среде достиг более 200 млн грн

$41.770.00
48.980.12
ukenru
Зеленский внес в ВР законопроект об усилении полномочий НАБУ и САП
15:34 • 10953 просмотра
Зеленский внес в ВР законопроект об усилении полномочий НАБУ и САП
Эксклюзив
24 июля, 11:10 • 82820 просмотра
Гигантские стаи саранчи заполонили юг Украины: экологи назвали причины и угрозы
24 июля, 11:05 • 57632 просмотра
НБУ сохранил ключевую ставку на уровне 15,5%
Эксклюзив
24 июля, 08:34 • 109343 просмотра
Политолог о переговорах в Стамбуле: Трамп должен "считать" их как издевательство над собой
24 июля, 07:16 • 76515 просмотра
ЕС призвал Китай надавить на путина для прекращения войны рф против Украины
23 июля, 20:24 • 80978 просмотра
"Государство не будет мешать тем, кто работает честно": правительство утвердило мораторий на проверки бизнеса
23 июля, 20:09 • 99550 просмотра
Пентагон и Госдеп США одобрили продажу Украине военной помощи на 322 млн долларов
23 июля, 20:05 • 68872 просмотра
Самому младшему – 27 лет, самому старшему – 66 лет. Часть была в неволе более 3 лет: детали освобождения из плена защитников Украины
23 июля, 19:49 • 51040 просмотра
Более 1,2 тыс. человек примут участие в обмене между Украиной и рф – Умеров
23 июля, 16:26 • 74512 просмотра
Все нормы для независимости антикоррупционных институций будут: Зеленский предложит Раде законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка"
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
1.1м/с
48%
748мм
Популярные новости
рф атаковала Украину 103 дронами и 4 ракетами после переговоров в Стамбуле - Зеленский24 июля, 07:40 • 29434 просмотра
Китайские двигатели для дронов поставляются в рф под видом "охлаждающих блоков" - Reuters24 июля, 07:59 • 14099 просмотра
Минэнерго: враг массированно атаковал ТЭС24 июля, 08:03 • 76685 просмотра
Предоставила информацию только о части похищенных украинских детей: Ермак прокомментировал заявления рф24 июля, 11:07 • 22334 просмотра
Станет ли Defence City действительно эффективным? Главные решения – еще впереди16:23 • 19738 просмотра
публикации
Станет ли Defence City действительно эффективным? Главные решения – еще впереди16:23 • 20687 просмотра
Гигантские стаи саранчи заполонили юг Украины: экологи назвали причины и угрозы
Эксклюзив
24 июля, 11:10 • 82835 просмотра
Имитация борьбы за пациентов: как нардеп Кузьминых превратил подкомитет по фармации в инструмент лоббизма олигархов24 июля, 06:41 • 121526 просмотра
Mirage-2000: инцидент без пострадавших и проверка системы на прочность – украинская авиация действует слаженно
Эксклюзив
23 июля, 16:25 • 176667 просмотра
Инструмент сохранения бизнеса: юристы о преимуществах превентивной реструктуризации для компаний и банков
Эксклюзив
23 июля, 10:37 • 258190 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Стефанчук
Игорь Терехов
Вадим Филашкин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Одесса
Эстония
Реклама
УНН Lite
Брюс Уиллис не может говорить, читать и ходить из-за ухудшения состояния – СМИ22 июля, 16:54 • 186349 просмотра
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 304376 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 387948 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 391855 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 380284 просмотра
Актуальное
Дія (сервис)
Lockheed C-130 Hercules
Facebook
ТикТок
Су-34

В Одесской области разоблачены масштабные злоупотребления должностных лиц: ущерб бюджету и окружающей среде достиг более 200 млн грн

Киев • УНН

 • 172 просмотра

Прокуратура Одесской области разоблачила системные злоупотребления должностных лиц, которые привели к ущербу бюджету на 6,3 млн грн и окружающей среде почти на 200 млн грн. Среди выявленных преступлений — незаконная добыча песка из Дуная, растрата средств госпредприятий и нецелевое использование бюджетных ассигнований.

В Одесской области разоблачены масштабные злоупотребления должностных лиц: ущерб бюджету и окружающей среде достиг более 200 млн грн

В Одесской области прокуратура выявила системные злоупотребления местных должностных лиц. Ущерб бюджету и окружающей среде – более 200 млн грн, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

По данным Офиса Генпрокурора, в рамках одного из уголовных производств задокументирована незаконная добыча более 7700 кубометров песка из реки Дунай в пределах морского порта "Усть-Дунайск".

К организации противоправной деятельности причастны двое руководителей транспортных компаний и городской голова г. Вилково. По версии следствия, под видом дноуглубительных работ, без соответствующих разрешений, предприниматели добывали песок для строительства частного терминала в Измаильском районе. Должностное лицо способствовало преступной схеме в обмен на обещание трудоустройства в порту.

Раскрыта схема уклонения с фальшивыми медицинскими справками: в деле фигурирует работник больницы и военнослужащий18.07.25, 14:02 • 3794 просмотра

Ущерб окружающей среде, по оценке Государственной экоинспекции, составляет более 170 млн грн.

В ходе обысков изъята спецтехника, черновая документация и другие доказательства.

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 240 и ч. 2 ст. 209 УК Украины, а городскому голове - по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 240 УК Украины.

Двум организаторам избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 60 млн грн. В отношении должностного лица - в суд направлено ходатайство о применении аналогичной меры пресечения.

В Украине разоблачена масштабная сеть мошеннических колл-центров: десятки обысков в разных регионах24.07.25, 17:28 • 3980 просмотров

Отдельно в рамках других уголовных производств сообщено о подозрении:

• бывшему директору государственного предприятия "ДГ им. М.И. Кутузова" - за растрату более 2,2 млн грн путем реализации продукции госпредприятия по заниженным ценам.

• бывшему начальнику части обеспечения и обслуживания аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС Украины в Одесской области - за служебную халатность, повлекшую утрату имущества на более 400 тыс грн.

• бывшему руководителю управления образования Доброславского поселкового совета – за растрату около 500 тыс грн во время ремонта кровли учебного заведения.

• депутату Фонтанского сельского совета - за растрату почти 165 тыс грн во время строительства амбулатории семейной медицины в с. Новые Трояны.

• председателю Доброславского поселкового совета - за нецелевое использование 1 млн грн бюджетных средств на фиктивные услуги по экологическому анализу.

• председателю Староказацкого сельского совета - за служебную халатность, повлекшую растрату 1 млн грн во время реализации проекта по энергоэффективности.

• директору КП "Коммунальник" - за предоставление разрешения на сброс жидких отходов с высоким содержанием нефтепродуктов на полигон, что причинило ущерб окружающей среде на 23 млн грн.

• руководителю частной строительной компании - за присвоение 163 тыс грн бюджетных средств во время строительства амбулатории.

• руководителю юридического лица частного права и инженеру технадзора – за присвоение более 300 тыс грн во время ремонта защитного укрытия.

В целом сумма прямых убытков бюджету превышает 6,3 млн грн, убытки окружающей среде – почти 200 млн грн.

Досудебные расследования по ч. 2, 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 367, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 240, ст. 236 УК Украины осуществляются под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры, Специализированной экологической прокуратуры и окружных прокуратур области.

Дело о затоплении столичного метро: прокуратура ходатайствует о домашнем аресте для чиновника КГГА Кандибора17.07.25, 16:09 • 6425 просмотров

Добавим

На системные злоупотребления должностных лиц в Одесской области отреагировал Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

С каждым делом мы видим одно и то же — те, кто должен был служить общинам, системно наживались на них. Повторяю: не имеет значения Киев, или маленькое село на юге — закон один для всех. Областные прокуратуры продолжают работу. И она будет только усиливаться 

- подчеркнул Кравченко.
Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Руслан Кравченко
Одесская область
Генеральный прокурор Украины
Дунай
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9