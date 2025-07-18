Раскрыта схема уклонения с фальшивыми медицинскими справками: в деле фигурирует работник больницы и военнослужащий

Схему уклонения от военной службы, благодаря медицинскому работнику одной из больниц, пытался организовать представитель правоохранительных органов специального назначения.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Разоблачена схема уклонения от военной службы путем оформления фальшивых медицинских документов. Противоправную деятельность пытался организовать военнослужащий одного из правоохранительных органов специального назначения.

Следствие выяснило, что фигурант решил проверить действенность схемы на собственном примере.

Благодаря медицинскому работнику одной из больниц Волынской области подозреваемый инициировал оформление фиктивного диагноза — "сахарный диабет" с осложнениями. В дальнейшем эти документы должны были стать основанием для увольнения с военной службы и выезда за границу.