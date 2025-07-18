Раскрыта схема уклонения с фальшивыми медицинскими справками: в деле фигурирует работник больницы и военнослужащий
Киев • УНН
Раскрыта схема уклонения от военной службы с помощью фальшивых медицинских документов. Военнослужащий пытался организовать ее, предлагая "услугу" за 7 тыс. долларов США.
Схему уклонения от военной службы, благодаря медицинскому работнику одной из больниц, пытался организовать представитель правоохранительных органов специального назначения.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
Детали
Разоблачена схема уклонения от военной службы путем оформления фальшивых медицинских документов. Противоправную деятельность пытался организовать военнослужащий одного из правоохранительных органов специального назначения.
Следствие выяснило, что фигурант решил проверить действенность схемы на собственном примере.
Благодаря медицинскому работнику одной из больниц Волынской области подозреваемый инициировал оформление фиктивного диагноза — "сахарный диабет" с осложнениями. В дальнейшем эти документы должны были стать основанием для увольнения с военной службы и выезда за границу.
Фигурант предложил одному из коллег воспользоваться этой же "услугой" за 7 тыс. долларов США, заверив, что имеет уже налаженные связи с медиками.
Уклонение от военной службы: сколько приговоров вынесли украинские суды14.07.25, 11:02 • 4946 просмотров
Во время передачи средств он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
На основании собранных доказательств военнослужащему сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).
В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения. Продолжается установление других лиц, причастных к реализации противоправной схемы.
В Одесской области ГБР разоблачило правоохранителя, который вместе с матерью переправлял уклонистов в Молдову21.06.25, 02:09 • 5841 просмотр