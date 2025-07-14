Уклонение от военной службы: сколько приговоров вынесли украинские суды
Киев • УНН
Государственное бюро расследований с февраля 2022 года расследовало 991 дело об уклонении от военной службы. По результатам расследований 119 лицам вынесены приговоры, среди уклонистов есть депутаты и чиновники.
Государственное бюро расследований с начала полномасштабного вторжения российской федерации в Украину в феврале 2022 года расследовало 991 дело об уклонении от службы в рядах Вооруженных сил Украины. 119 людям были вынесены приговоры по этим делам, пишет УНН со ссылкой на данные ГБР.
Детали
"С февраля 2022 года сотрудники ГБР осуществляли досудебное расследование в 991 уголовном производстве по уклонению от военной службы (ст. 409 УКУ)", - говорится в сообщении ГБР.
По данным ГБР, по результатам расследований бюро:
- сообщено о подозрении - 329 лицам;
- направлено в суд - 286 обвинительных актов;
- вынесены приговоры - 119 лицам.
Как отметили в бюро, это явление стало довольно распространенной практикой. "Среди тех, кто уклоняется от службы в армии, есть и местные депутаты, и чиновники, и общественные активисты", - говорится в сообщении.
"Государственное бюро расследований подчеркивает, что все, кто пытается преступным способом уклониться от службы в рядах ВСУ, будут разоблачены и ответят перед законом", - отметили в ГБР.
Напомним
Главе "Центра противодействия коррупции" Виталию Шабунину сообщено о подозрении в систематическом уклонении от военной службы и использовании гуманитарного внедорожника.
По данным следствия, Шабунин длительное время не появлялся к месту службы, находясь в гражданских учреждениях, и получал денежное обеспечение.
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