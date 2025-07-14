Уклонение от военной службы: сколько приговоров вынесли украинские суды

Государственное бюро расследований с начала полномасштабного вторжения российской федерации в Украину в феврале 2022 года расследовало 991 дело об уклонении от службы в рядах Вооруженных сил Украины. 119 людям были вынесены приговоры по этим делам, пишет УНН со ссылкой на данные ГБР.

Детали

"С февраля 2022 года сотрудники ГБР осуществляли досудебное расследование в 991 уголовном производстве по уклонению от военной службы (ст. 409 УКУ)", - говорится в сообщении ГБР.

По данным ГБР, по результатам расследований бюро:

сообщено о подозрении - 329 лицам;

направлено в суд - 286 обвинительных актов;

вынесены приговоры - 119 лицам.

Как отметили в бюро, это явление стало довольно распространенной практикой. "Среди тех, кто уклоняется от службы в армии, есть и местные депутаты, и чиновники, и общественные активисты", - говорится в сообщении.

"Государственное бюро расследований подчеркивает, что все, кто пытается преступным способом уклониться от службы в рядах ВСУ, будут разоблачены и ответят перед законом", - отметили в ГБР.

Напомним

Главе "Центра противодействия коррупции" Виталию Шабунину сообщено о подозрении в систематическом уклонении от военной службы и использовании гуманитарного внедорожника.

По данным следствия, Шабунин длительное время не появлялся к месту службы, находясь в гражданских учреждениях, и получал денежное обеспечение.

Задержан депутат Волынского облсовета, который помогал уклонистам выехать за границу за $5000