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Ухилення від військової служби: скільки вироків винесли українські суди

Київ • УНН

 • 1780 перегляди

Державне бюро розслідувань з лютого 2022 року розслідувало 991 справу щодо ухилення від військової служби. За результатами розслідувань 119 особам винесено вироки, серед ухилянтів є депутати та чиновники.

Ухилення від військової служби: скільки вироків винесли українські суди

Державне бюро розслідувань від початку повномасштабного вторгнення російської федерації до України в лютому 2022 року розслідувало 991 справу щодо ухилення від служби в лавах Збройних сил України. 119 людям було винесено вироки у цих справах, пише УНН з посиланням на дані ДБР.

Деталі

"З лютого 2022 року працівники ДБР здійснювали досудове розслідування у 991 кримінальному провадженні щодо ухилення від військової служби (ст. 409 ККУ)", - говориться у повідомленні ДБР.

За даними ДБР, за результатами розслідувань бюро:

  • повідомлено про підозру - 329 особам;
    • скеровано до суду - 286 обвинувальних актів;
      • винесено вироки - 119 особам.

        Як зазначили у бюро, це явище стало досить поширеною практикою. "Серед тих, хто ухиляється від служби в армії є і місцеві депутати, і чиновники, і громадські активісти", - ідеться у повідомленні.

        "Державне бюро розслідувань наголошує, що усі, хто намагається у злочинний спосіб ухилитися від служби в лавах ЗСУ, будуть викриті та відповідатимуть перед законом", - зазначили в ДБР.

        Нагадаємо

        Голові "Центру протидії корупції" Віталію Шабуніну повідомлено про підозру у систематичному ухиленні від військової служби та використанні гуманітарного позашляховика.

        За даними слідства, Шабунін тривалий час не з'являвся до місця служби, перебуваючи у цивільних установах, та отримував грошове забезпечення.

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        Павло Зінченко

        Павло Зінченко

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