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В Одесской области ГБР разоблачило правоохранителя, который вместе с матерью переправлял уклонистов в Молдову

Киев • УНН

 • 202 просмотра

Правоохранитель из Одесской области вместе с матерью организовал канал незаконной переправки уклонистов в Молдову, используя знание приграничной местности. Задержание произошло во время получения очередного "транша" в 6 тысяч долларов после переправки по меньшей мере трех человек, теперь им грозит до 9 лет тюрьмы.

В Одесской области ГБР разоблачило правоохранителя, который вместе с матерью переправлял уклонистов в Молдову

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали в Одесской области правоохранителя, который вместе с матерью незаконно переправлял военнообязанных в Молдову. Об этом информирует УНН со ссылкой на ГБР.

Подробности

По данным следователей, задержанный сам в начале полномасштабного вторжения пытался незаконно выехать в Молдову, чтобы избежать мобилизации, но потерпел неудачу. После этого он занял должность начальника группы одного из правоохранительных органов Одесской области и наладил канал незаконной переправки уклонистов в Молдову.

Используя знания приграничной местности и маршрутов патрулирования, должностное лицо наладило канал незаконного пересечения государственной границы. К преступной деятельности он привлек собственную мать, которая вела переговоры с потенциальными "клиентами" и передавала им инструкции - где, когда и как пешком обходить пограничные наряды и пункты пропуска

- говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость таких "услуг" составляла 6 тысяч долларов США с человека. По предварительным данным, злоумышленникам удалось переправить по меньшей мере трех уклонистов.

17 июня 2025 года правоохранителя и его мать задержали при получении очередного "транша" в размере 6 тысяч долларов.

Фигурантам сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенной из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет

- сообщили в ГБР.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Белгород-Днестровская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Напомним

Полиция разоблачила около 100 случаев подделки справок об уходе за инвалидами для уклонения от военной службы. Восемь человек получили подозрения за уклонение от мобилизации.

"Позорное поведение, уклонист": что думают избиратели 67-го округа о своем нардепе Сергее Кузьминых (ВИДЕО)19.06.25, 15:07 • 91124 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
Одесская область
Молдова
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