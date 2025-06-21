В Одесской области ГБР разоблачило правоохранителя, который вместе с матерью переправлял уклонистов в Молдову

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали в Одесской области правоохранителя, который вместе с матерью незаконно переправлял военнообязанных в Молдову. Об этом информирует УНН со ссылкой на ГБР.

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По данным следователей, задержанный сам в начале полномасштабного вторжения пытался незаконно выехать в Молдову, чтобы избежать мобилизации, но потерпел неудачу. После этого он занял должность начальника группы одного из правоохранительных органов Одесской области и наладил канал незаконной переправки уклонистов в Молдову.

Используя знания приграничной местности и маршрутов патрулирования, должностное лицо наладило канал незаконного пересечения государственной границы. К преступной деятельности он привлек собственную мать, которая вела переговоры с потенциальными "клиентами" и передавала им инструкции - где, когда и как пешком обходить пограничные наряды и пункты пропуска - говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость таких "услуг" составляла 6 тысяч долларов США с человека. По предварительным данным, злоумышленникам удалось переправить по меньшей мере трех уклонистов.

17 июня 2025 года правоохранителя и его мать задержали при получении очередного "транша" в размере 6 тысяч долларов.

Фигурантам сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенной из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет - сообщили в ГБР.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Белгород-Днестровская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Напомним

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