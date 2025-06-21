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На Одещині ДБР викрило правоохоронця, який разом з матір'ю переправляв ухилянтів до Молдови

Київ • УНН

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Правоохоронець з Одещини разом із матір'ю організував канал незаконного переправлення ухилянтів до Молдови, використовуючи знання прикордонної місцевості. Затримання відбулося під час одержання чергового "траншу" у 6 тисяч доларів після переправлення щонайменше трьох осіб, тепер їм загрожує до 9 років в'язниці.

На Одещині ДБР викрило правоохоронця, який разом з матір'ю переправляв ухилянтів до Молдови

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали на Одещині правоохоронця, який разом з матір’ю незаконно переправляв військовозобов’язаних до Молдови. Про це інформує УНН з посиланням на ДБР.

Деталі

За даними слідчих, затриманий сам на початку на початку повномасштабного вторгнення намагався незаконно виїхати до Молдови, щоб уникнути мобілізації, але зазнав невдачі. Після цього він обійняв посаду начальник групи одного з правоохоронних органів Одещини та налагодив канал незаконного переправлення ухилянтів до Молдови.

Використовуючи знання прикордонної місцевості та маршрутів патрулювання, посадовець налагодив канал незаконного перетину державного кордону. До злочинної діяльності він залучив власну матір, яка вела перемовини з потенційними "клієнтами" та передавала їм інструкції - де, коли та як пішки обходити прикордонні наряди і пункти пропуску

- йдеться у дописі.

Зазначається, що вартість таких "послуг" становила 6 тисяч доларів США з особи. За попередніми даними, зловмисникам вдалося переправити щонайменше трьох ухилянтів.

17 червня 2025 року правоохоронця та його матір затримали під час одержання чергового "траншу" у розмірі 6 тисяч доларів.

Фігурантам повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненого з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років

- повідомили в ДБР.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Білгород-Дністровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Нагадаємо

Поліція викрила близько 100 випадків підроблення довідок про догляд за інвалідами для уникнення військової служби. Вісім осіб отримали підозри за ухилення від мобілізації.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
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