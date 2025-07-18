Викрито схему ухилення з фальшивими медичними довідками: у справі фігурує працівник лікарні та військовослужбовець

Схему ухилення від військової служби, завдяки медичному працівнику однієї з лікарень, намагався організувати представник правоохоронних органів спеціального призначення.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Викрито схему ухилення від військової служби шляхом оформлення фальшивих медичних документів. Протиправну діяльність намагався організувати військовослужбовець одного з правоохоронних органів спеціального призначення.

Слідство з'ясувало, що фігурант вирішив перевірити дієвість схеми на власному прикладі.

Завдяки медичному працівнику однієї з лікарень Волинської області підозрюваний ініціював оформлення фіктивного діагнозу — "цукровий діабет" з ускладненнями. У подальшому ці документи мали стати підставою для звільнення з військової служби та виїзду за кордон.