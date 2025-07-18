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Викрито схему ухилення з фальшивими медичними довідками: у справі фігурує працівник лікарні та військовослужбовець

Київ • УНН

 • 1924 перегляди

Викрито схему ухилення від військової служби за допомогою фальшивих медичних документів. Військовослужбовець намагався організувати її, пропонуючи "послугу" за 7 тис. доларів США.

Викрито схему ухилення з фальшивими медичними довідками: у справі фігурує працівник лікарні та військовослужбовець

Схему ухилення від військової служби, завдяки медичному працівнику однієї з лікарень, намагався організувати представник правоохоронних органів спеціального призначення. 

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Деталі

Викрито схему ухилення від військової служби шляхом оформлення фальшивих медичних документів. Протиправну діяльність намагався організувати військовослужбовець одного з правоохоронних органів спеціального призначення.

Слідство з'ясувало, що фігурант вирішив перевірити дієвість схеми на власному прикладі. 

Завдяки медичному працівнику однієї з лікарень Волинської області підозрюваний ініціював оформлення фіктивного діагнозу — "цукровий діабет" з ускладненнями. У подальшому ці документи мали стати підставою для звільнення з військової служби та виїзду за кордон.

- передає Офіс Генерального прокурора.

Фігурант запропонував одному з колег скористатися цією ж "послугою" за 7 тис. доларів США, запевнивши, що має вже налагоджені зв’язки з медиками.

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Під час передачі коштів його затримано в порядку ст. 208 КПК України.

На підставі зібраних доказів військовослужбовцю повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

До суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу. Триває встановлення інших осіб, причетних до реалізації протиправної схеми.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Кримінал та НП
Волинська область
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