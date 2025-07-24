На Одещині викрили масштабні зловживання посадовців: збитки бюджету та довкіллю сягнули понад 200 млн грн

На Одещині прокуратура викрила системні зловживання місцевих посадовців. Збитки бюджету і довкіллю – понад 200 млн грн, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

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За даними Офісу Генпрокурора, у межах одного з кримінальних проваджень задокументовано незаконний видобуток понад 7700 кубометрів піску з річки Дунай у межах морського порту "Усть-Дунайськ".

До організації протиправної діяльності причетні двоє керівників транспортних компаній та міський голова м. Вилкове. За версією слідства, під виглядом днопоглиблювальних робіт, без відповідних дозволів, підприємці видобували пісок для будівництва приватного термінала в Ізмаїльському районі. Посадовець сприяв злочинній схемі в обмін на обіцянку працевлаштування в порту.

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Збитки довкіллю, за оцінкою Державної екоінспекції, становлять понад 170 млн грн.

У ході обшуків вилучено спецтехніку, чорнову документацію та інші докази.

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 240 та ч. 2 ст. 209 КК України, а міському голові - за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 240 КК України.

Двом організаторам обрано запобіжний захід - тримання під вартою із можливістю внесення застави в розмірі 60 млн грн. Стосовно посадовця - до суду скеровано клопотання про застосування аналогічного запобіжного заходу.

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Окремо у межах інших кримінальних проваджень повідомлено про підозру:

• колишньому директору державного підприємства "ДГ ім. М.І. Кутузова" - за розтрату понад 2,2 млн грн шляхом реалізації продукції держпідприємства за заниженими цінами.

• колишньому начальнику частини забезпечення та обслуговування аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС України в Одеській області - за службову недбалість, що призвела до втрати майна на понад 400 тис грн.

• колишньому керівнику управління освіти Доброславської селищної ради – за розтрату близько 500 тис грн під час ремонту покрівлі навчального закладу.

• депутату Фонтанської сільської ради - за розтрату майже 165 тис грн під час будівництва амбулаторії сімейної медицини у с. Нові Трояни.

• голові Доброславської селищної ради - за нецільове використання 1 млн грн бюджетних коштів на фіктивні послуги з екологічного аналізу.

• голові Старокозацької сільської ради - за службову недбалість, що призвела до розтрати 1 млн грн під час реалізації проєкту з енергоефективності.

• директору КП "Комунальник" - за надання дозволу на скид рідких відходів із високим вмістом нафтопродуктів на полігон, що спричинило шкоду довкіллю на 23 млн грн.

• керівнику приватної будівельної компанії - за привласнення 163 тис грн бюджетних коштів під час будівництва амбулаторії.

• керівнику юридичної особи приватного права та інженеру технагляду – за привласнення понад 300 тис грн під час ремонту захисного укриття.

Загалом сума прямих збитків бюджету перевищує 6,3 млн грн, збитки довкіллю – майже 200 млн грн.

Досудові розслідування за ч. 2, 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 367, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 240, ст. 236 КК України здійснюються під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури, Спеціалізованої екологічної прокуратури та окружних прокуратур області.

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На системні зловживання посадовців на Одещині відреагував Генеральний прокурор Руслан Кравченко.