На Одещині викрили масштабні зловживання посадовців: збитки бюджету та довкіллю сягнули понад 200 млн грн
Київ • УНН
Прокуратура Одещини викрила системні зловживання посадовців, що призвели до збитків бюджету на 6,3 млн грн та довкіллю на майже 200 млн грн. Серед виявлених злочинів — незаконний видобуток піску з Дунаю, розтрата коштів держпідприємств та нецільове використання бюджетних асигнувань.
На Одещині прокуратура викрила системні зловживання місцевих посадовців. Збитки бюджету і довкіллю – понад 200 млн грн, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.
Деталі
За даними Офісу Генпрокурора, у межах одного з кримінальних проваджень задокументовано незаконний видобуток понад 7700 кубометрів піску з річки Дунай у межах морського порту "Усть-Дунайськ".
До організації протиправної діяльності причетні двоє керівників транспортних компаній та міський голова м. Вилкове. За версією слідства, під виглядом днопоглиблювальних робіт, без відповідних дозволів, підприємці видобували пісок для будівництва приватного термінала в Ізмаїльському районі. Посадовець сприяв злочинній схемі в обмін на обіцянку працевлаштування в порту.
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Збитки довкіллю, за оцінкою Державної екоінспекції, становлять понад 170 млн грн.
У ході обшуків вилучено спецтехніку, чорнову документацію та інші докази.
Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 240 та ч. 2 ст. 209 КК України, а міському голові - за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 240 КК України.
Двом організаторам обрано запобіжний захід - тримання під вартою із можливістю внесення застави в розмірі 60 млн грн. Стосовно посадовця - до суду скеровано клопотання про застосування аналогічного запобіжного заходу.
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Окремо у межах інших кримінальних проваджень повідомлено про підозру:
• колишньому директору державного підприємства "ДГ ім. М.І. Кутузова" - за розтрату понад 2,2 млн грн шляхом реалізації продукції держпідприємства за заниженими цінами.
• колишньому начальнику частини забезпечення та обслуговування аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС України в Одеській області - за службову недбалість, що призвела до втрати майна на понад 400 тис грн.
• колишньому керівнику управління освіти Доброславської селищної ради – за розтрату близько 500 тис грн під час ремонту покрівлі навчального закладу.
• депутату Фонтанської сільської ради - за розтрату майже 165 тис грн під час будівництва амбулаторії сімейної медицини у с. Нові Трояни.
• голові Доброславської селищної ради - за нецільове використання 1 млн грн бюджетних коштів на фіктивні послуги з екологічного аналізу.
• голові Старокозацької сільської ради - за службову недбалість, що призвела до розтрати 1 млн грн під час реалізації проєкту з енергоефективності.
• директору КП "Комунальник" - за надання дозволу на скид рідких відходів із високим вмістом нафтопродуктів на полігон, що спричинило шкоду довкіллю на 23 млн грн.
• керівнику приватної будівельної компанії - за привласнення 163 тис грн бюджетних коштів під час будівництва амбулаторії.
• керівнику юридичної особи приватного права та інженеру технагляду – за привласнення понад 300 тис грн під час ремонту захисного укриття.
Загалом сума прямих збитків бюджету перевищує 6,3 млн грн, збитки довкіллю – майже 200 млн грн.
Досудові розслідування за ч. 2, 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 367, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 240, ст. 236 КК України здійснюються під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури, Спеціалізованої екологічної прокуратури та окружних прокуратур області.
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Додамо
На системні зловживання посадовців на Одещині відреагував Генеральний прокурор Руслан Кравченко.
З кожною справою ми бачимо одне і те саме — ті, хто мав служити громадам, системно наживалися на них. Повторюю: не має значення Київ, чи маленьке село на півдні — закон один для всіх. Обласні прокуратури продовжують роботу. І вона буде лише посилюватися