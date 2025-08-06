Украина возобновила судоходство по каналу устья "Быстрое" после технических проверок и противоминного обследования

$41.680.11
48.090.26
ukenru
Эксклюзив
13:33 • 11520 просмотра
БАДы - это зло? Что думают врачи о витаминах и попытках зарегулировать этот рынок
13:32 • 17801 просмотра
Украина пытается разблокировать транзит через Молдову: МИД о ситуации с депортированными украинцами на грузинском КПП
Эксклюзив
13:30 • 15232 просмотра
Закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы обжалуют в суде – Елена Соседка
13:03 • 29655 просмотра
Новый механизм поставок оружия Украине PURL: что предусматривает инициатива
Эксклюзив
10:11 • 59411 просмотра
Госцентр занятости назвал профессии с отсутствующим спросом и самые востребованные специальности
09:59 • 41025 просмотра
рф атаковала в Одесской области компрессорную станцию ГТС на маршруте для газа из США и Азербайджана - Минэнерго
Эксклюзив
09:59 • 41810 просмотра
Избирательное правосудие: как закрыли дело главного юриста НБУ Александра Зимы
Эксклюзив
6 августа, 08:44 • 41642 просмотра
Массовое отравление в лагере во Львовской области: в больнице уже 41 человек, среди них - 39 детей
6 августа, 07:56 • 78805 просмотра
Правительство назначило Цивинского директором БЭБ - Свириденко
6 августа, 06:38 • 36269 просмотра
год назад началась курская операция Сил обороны: Сырский назвал потери рф
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.2м/с
70%
751мм
Популярные новости
Спецпосланник Трампа Уиткофф прибыл в москву6 августа, 05:16 • 54353 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 75042 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 72131 просмотра
Поступление в магистратуру: на какой специальности больше всего сдавали экзамены и не преодолели порог6 августа, 07:40 • 36643 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм10:39 • 38926 просмотра
публикации
Defence City запускают без авиации? Почему это ставит под угрозу стратегическое преимущество Украины14:07 • 11043 просмотра
Новый механизм поставок оружия Украине PURL: что предусматривает инициатива13:03 • 29680 просмотра
Программа лечения бесплодия: в Минздраве объяснили возрастное ограничение для женщин12:59 • 19439 просмотра
Битва с ветряными мельницами: маркетинг на фармрынке запрещен почти полгода, а нардеп Кузьминых и дальше с ним борется12:02 • 27002 просмотра
Итальянская кухня дома: пять рецептов пасты на любой вкус12:01 • 27165 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Сэм Альтман
Даниил Гетманцев
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Грузия
Белый дом
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм10:39 • 38964 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 72167 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 75078 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 96711 просмотра
Хейли Бибер показала фото сына и призналась, что тяжело пережила неожиданную беременностьPhoto4 августа, 13:38 • 116080 просмотра
Актуальное
MIM-23 Hawk
MIM-104 Patriot
ЧатГПТ
Шахед-136
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Украина возобновила судоходство по каналу устья "Быстрое" после технических проверок и противоминного обследования

Киев • УНН

 • 380 просмотра

Движение разрешено в светлое время суток и при обязательном участии лоцманов.

Украина возобновила судоходство по каналу устья "Быстрое" после технических проверок и противоминного обследования

С 6 августа 2025 года возобновлено движение судов по каналу устья "Быстрое" между Дунаем и Черным морем. Перед этим проведен комплекс работ для обеспечения безопасности, в частности промеры и противоминное обследование. Об этом сообщает Администрация морских портов Украины, пишет УНН.

Детали

Морской подходной канал устья "Быстрое" снова открыт для судоходства после перерыва. Как сообщили в Администрации морских портов Украины, движение разрешено для судов с осадкой до 4,5 метра, исключительно в светлое время суток и при обязательном участии лоцманов.

Перед возобновлением работы канала специалисты, в том числе подразделения Военно-морских сил ВСУ, провели промеры глубин и противоминное обследование в районе аварийного земснаряда "Ингульский"

 - сообщили в АМПУ.

По результатам исследований была подтверждена возможность безопасного судоходства по альтернативному маршруту, а соответствующий акт обследования получил положительное заключение.

Также было проверено техническое состояние канала и согласованы все процедуры с профильными службами для обеспечения безопасного прохода судов согласно действующим требованиям законодательства.

Дополнительно

Канал устья "Быстрое" является одним из ключевых маршрутов, соединяющих Дунай с Черным морем и обеспечивающих экспортно-импортные перевозки украинских портов в дельте Дуная.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину устье закрывали из-за случаев подрыва кораблей на морских минах. В августе 2022 года было открыто движение по каналу: там могли двигаться небольшие корабли типа "река-море", самый большой - Chelsea длиной 138 метров и водоизмещением 6135 тонн.

Напомним

Президент Зеленский подписал указ о новой стратегии морской безопасности Украины. Она предусматривает создание международной платформы "Безопасное Черное море" и заключение соглашений о гарантиях безопасности в Азово-Черноморском бассейне.

Лилия Подоляк

ОбществоЭкономикаНовости Мира
Военно-морские силы Украины
Дунай
Черное море
Владимир Зеленский
Украина