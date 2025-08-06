Украина возобновила судоходство по каналу устья "Быстрое" после технических проверок и противоминного обследования
Киев • УНН
Движение разрешено в светлое время суток и при обязательном участии лоцманов.
С 6 августа 2025 года возобновлено движение судов по каналу устья "Быстрое" между Дунаем и Черным морем. Перед этим проведен комплекс работ для обеспечения безопасности, в частности промеры и противоминное обследование. Об этом сообщает Администрация морских портов Украины, пишет УНН.
Детали
Морской подходной канал устья "Быстрое" снова открыт для судоходства после перерыва. Как сообщили в Администрации морских портов Украины, движение разрешено для судов с осадкой до 4,5 метра, исключительно в светлое время суток и при обязательном участии лоцманов.
Перед возобновлением работы канала специалисты, в том числе подразделения Военно-морских сил ВСУ, провели промеры глубин и противоминное обследование в районе аварийного земснаряда "Ингульский"
По результатам исследований была подтверждена возможность безопасного судоходства по альтернативному маршруту, а соответствующий акт обследования получил положительное заключение.
Также было проверено техническое состояние канала и согласованы все процедуры с профильными службами для обеспечения безопасного прохода судов согласно действующим требованиям законодательства.
Дополнительно
Канал устья "Быстрое" является одним из ключевых маршрутов, соединяющих Дунай с Черным морем и обеспечивающих экспортно-импортные перевозки украинских портов в дельте Дуная.
С начала полномасштабного российского вторжения в Украину устье закрывали из-за случаев подрыва кораблей на морских минах. В августе 2022 года было открыто движение по каналу: там могли двигаться небольшие корабли типа "река-море", самый большой - Chelsea длиной 138 метров и водоизмещением 6135 тонн.
Напомним
Президент Зеленский подписал указ о новой стратегии морской безопасности Украины. Она предусматривает создание международной платформы "Безопасное Черное море" и заключение соглашений о гарантиях безопасности в Азово-Черноморском бассейне.