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Україна відновила судноплавство каналом гирла "Бистре" після технічних перевірок і протимінного обстеження

Київ • УНН

 • 390 перегляди

Рух дозволений у світлий час доби та за обов’язкової участі лоцманів.

Україна відновила судноплавство каналом гирла "Бистре" після технічних перевірок і протимінного обстеження

З 6 серпня 2025 року відновлено рух суден каналом гирла "Бистре" між Дунаєм і Чорним морем. Перед цим проведено комплекс робіт для гарантування безпеки, зокрема проміри та протимінне обстеження. Про це повідомляє Адміністрація морських портів України, пише УНН.

Деталі

Морський підхідний канал гирла "Бистре" знову відкритий для судноплавства після перерви. Як повідомили в Адміністрації морських портів України, рух дозволений для суден з осадкою до 4,5 метра, виключно у світлий час доби та за обов’язкової участі лоцманів.

Перед відновленням роботи каналу фахівці, у тому числі підрозділи Військово-морських сил ЗСУ, провели проміри глибин та протимінне обстеження в районі аварійного земснаряда "Інгульський"

 - повідомили в АМПУ.

За результатами досліджень було підтверджено можливість безпечного судноплавства альтернативним маршрутом, а відповідний акт обстеження отримав позитивний висновок.

Також було перевірено технічний стан каналу та узгодили всі процедури з профільними службами для забезпечення безпечного проходу суден згідно з чинними вимогами законодавства.

Додатково

Канал гирла "Бистре" є одним з ключових маршрутів, що з’єднують Дунай із Чорним морем та забезпечують експортно-імпортні перевезення українських портів у дельті Дунаю.

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну гирло закривали через випадки підриву кораблів на морських мінах. У серпні 2022 року було відкрито рух каналом: там могли рухатися невеличкі кораблі типу "річка-море", найбільший - Chelsea довжиною 138 метрів і водотоннажністю 6135 тонн.

Нагадаємо

Президент Зеленський підписав указ про нову стратегію морської безпеки України. Вона передбачає створення міжнародної платформи "Безпечне Чорне море" та укладення угод про гарантії безпеки в Азово-Чорноморському басейні.

Лілія Подоляк

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