Україна відновила судноплавство каналом гирла "Бистре" після технічних перевірок і протимінного обстеження

Defence City запускають без авіації? Чому це ставить під загрозу стратегічну перевагу України

Defence City запускають без авіації? Чому це ставить під загрозу стратегічну перевагу України

Defence City запускають без авіації? Чому це ставить під загрозу стратегічну перевагу України

Defence City запускають без авіації? Чому це ставить під загрозу стратегічну перевагу України 14:07 • 11110 перегляди