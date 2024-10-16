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Из-за сильного тумана в проливе Босфор приостанавливали движение судов

Из-за сильного тумана в проливе Босфор приостанавливали движение судов

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 11:47  •  1145 просмотра

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Из-за густого тумана в проливе Босфор временно приостановили движение судов в обоих направлениях. Видимость ухудшилась, особенно на мостах, что привело к заторам. Впоследствии движение было восстановлено.

В утренние часы в проливе Босфор действовал густой туман. Движение теплоходов было временно приостановлено в обоих направлениях. Сейчас движение восстановлено.

Пишет УНН со ссылкой на Demirören Haber Ajansı.

Утром 16 октября из-за густого тумана, образовавшегося над Стамбулом. Было прекращено движение судов, а также автомобильные паромные переправы.

Об этом сообщили в Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции

В заявлении указывалось, что «в связи с ограниченной видимостью (туман) временно приостановлено движение в обоих направлениях».

Кое-где заметно ухудшилась видимость, особенно на мостах через Босфор, что привело к заторам на дорогах и увеличению риска ДТП.

Местные власти призвали водителей быть чрезвычайно осторожными.

Согласно обновленной информации Министерстве транспорта страны,  «движение судов, которое было временно приостановлено, возобновилось».

Капитана задержанного на Дунае судна будут судить за незаконный заход в порт оккупированного Крыма15 октября 2024, 11:09 • 8166 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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