Из-за сильного тумана в проливе Босфор приостанавливали движение судов
Киев • УНН
Из-за густого тумана в проливе Босфор временно приостановили движение судов в обоих направлениях. Видимость ухудшилась, особенно на мостах, что привело к заторам. Впоследствии движение было восстановлено.
В утренние часы в проливе Босфор действовал густой туман. Движение теплоходов было временно приостановлено в обоих направлениях. Сейчас движение восстановлено.
Пишет УНН со ссылкой на Demirören Haber Ajansı.
Утром 16 октября из-за густого тумана, образовавшегося над Стамбулом. Было прекращено движение судов, а также автомобильные паромные переправы.
Об этом сообщили в Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции
В заявлении указывалось, что «в связи с ограниченной видимостью (туман) временно приостановлено движение в обоих направлениях».
Кое-где заметно ухудшилась видимость, особенно на мостах через Босфор, что привело к заторам на дорогах и увеличению риска ДТП.
Местные власти призвали водителей быть чрезвычайно осторожными.
Согласно обновленной информации Министерстве транспорта страны, «движение судов, которое было временно приостановлено, возобновилось».
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