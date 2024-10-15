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Капитана задержанного на Дунае судна будут судить за незаконный заход в порт оккупированного Крыма

Капитана задержанного на Дунае судна будут судить за незаконный заход в порт оккупированного Крыма

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 11:09  •  4101 просмотра

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Прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении капитана иностранного судна, задержанного на Дунае. Ему инкриминируют незаконный заход в оккупированный Севастополь и нарушение правил мореплавания.

Капитан иностранного судна "USKO MFU", задержанного ранее на реке Дунай, пойдет под суд, сообщили в прокуратуре АР Крым и города Севастополя во вторник, пишет УНН.

Детали

"Прокуратурой автономии направлен в суд обвинительный акт в отношении капитана иностранного морского судна, которое было задержано в акватории порта Рени Одесской области в июле 2024 года", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram.

Как отмечается, ему инкриминируется нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства, совершенное повторно, должностным лицом с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 332-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Следствием установлено, что "в мае 2024 года обвиняемый, управляя судном "USKO MFU" под флагом Камеруна, в нарушение законодательства Украины и норм международного морского права, совершил незаконный заход в закрытый Украиной Севастопольский морской торговый порт". "В июне 2024 года капитан, повторно нарушая порядок, совершил незаконный выход указанного судна из порта города Севастополя", - добавили в прокуратуре.

Как сообщили в прокуратуре, с целью сокрытия своей противоправной деятельности, обвиняемый периодически выключал "AIS" (Автоматическую идентификационную систему) и вносил в нее ложные сведения о курсе следования судна, что является нарушением требований безопасности мореплавания.

Во время прохода через акваторию порта Рени, судно "USKO MFU" было задержано и на основании постановления суда на него наложен арест. В дальнейшем судно передано в управление АРМА.

Дополнение

В прокуратуре отметили, что также сообщено о подозрении другому капитану этого судна, который руководил им во время незаконного захода и выхода из Севастопольского морского торгового порта в 2023 году.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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