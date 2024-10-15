Капитана задержанного на Дунае судна будут судить за незаконный заход в порт оккупированного Крыма
Киев • УНН
Прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении капитана иностранного судна, задержанного на Дунае. Ему инкриминируют незаконный заход в оккупированный Севастополь и нарушение правил мореплавания.
Капитан иностранного судна "USKO MFU", задержанного ранее на реке Дунай, пойдет под суд, сообщили в прокуратуре АР Крым и города Севастополя во вторник, пишет УНН.
Детали
"Прокуратурой автономии направлен в суд обвинительный акт в отношении капитана иностранного морского судна, которое было задержано в акватории порта Рени Одесской области в июле 2024 года", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram.
Как отмечается, ему инкриминируется нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства, совершенное повторно, должностным лицом с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 332-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Следствием установлено, что "в мае 2024 года обвиняемый, управляя судном "USKO MFU" под флагом Камеруна, в нарушение законодательства Украины и норм международного морского права, совершил незаконный заход в закрытый Украиной Севастопольский морской торговый порт". "В июне 2024 года капитан, повторно нарушая порядок, совершил незаконный выход указанного судна из порта города Севастополя", - добавили в прокуратуре.
Как сообщили в прокуратуре, с целью сокрытия своей противоправной деятельности, обвиняемый периодически выключал "AIS" (Автоматическую идентификационную систему) и вносил в нее ложные сведения о курсе следования судна, что является нарушением требований безопасности мореплавания.
Во время прохода через акваторию порта Рени, судно "USKO MFU" было задержано и на основании постановления суда на него наложен арест. В дальнейшем судно передано в управление АРМА.
Дополнение
В прокуратуре отметили, что также сообщено о подозрении другому капитану этого судна, который руководил им во время незаконного захода и выхода из Севастопольского морского торгового порта в 2023 году.