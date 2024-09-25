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Капітана заарештованого в Рені судна підозрюють у вивезенні агропродукції через окупований Крим

Капітана заарештованого в Рені судна підозрюють у вивезенні агропродукції через окупований Крим

Київ • УНН

 • 15891 перегляди

Капітану іноземного судна "USKO MFU" повідомлено про підозру у вивезенні агропродукції через окупований Крим. Судно було затримано в порту Рені, а капітан підозрюється у порушенні порядку в'їзду на окуповану територію.

Капітан іноземного морського судна "USKO MFU", заарештованого в порту Рені, може бути причетним до вивезення агропродукції через закриті морські порти тимчасово окупованого Криму, йому повідомлено про підозру. Про це УНН пише з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Заочно повідомлено про підозру капітану іноземного морського судна "USKO MFU", який здійснював вивезення агропродукції через закриті морські порти окупованого півострова.

За даними слідства, у жовтні 2023 року іноземний громадянин, керуючи судном "USKO MFU" під прапором Камеруну, у порушення законодавства України та норм міжнародного морського права, здійснив незаконний захід до закритого Україною Севастопольського морського торговельного порту. Там судно було завантажено понад трьома тисячами тонн агропродукції, призначеної для турецької компанії.

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У листопаді 2023 року підозрюваний здійснив незаконний вихід судна "USKO MFU" з порту м. Севастополя. З метою приховування своєї протиправної діяльності, капітан періодично вимикав Автоматичну ідентифікаційну систему "AIS", що є порушенням безпеки мореплавства, та вносив до неї фіктивні відомості щодо курсу слідування судна.

Підозрюваному інкриміновано порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї (ч. 2 ст. 332-1 КК України).

Нагадаємо

У липні 2024 року судно "USKO MFU" було затримано в акваторії порту Рені Одеської області. На підставі ухвали суду на нього накладено арешт та передано в управління АРМА. Служба безпеки затримала капітана судна, який працював на агресора.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Кримінал та НП
odeska-oblastОдеська область
heneralnyi-prokuror-ukrainyГенеральний прокурор України
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