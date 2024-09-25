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Економічна співпраця, відбудова, безпека судноплавства: Зеленський зустрівся з президентом Туреччини

Економічна співпраця, відбудова, безпека судноплавства: Зеленський зустрівся з президентом Туреччини

Київ • УНН

 • 88898 перегляди

Президенти України та Туреччини зустрілися для обговорення стратегічного партнерства. Вони приділили увагу економічній співпраці, відбудові України та безпеці судноплавства у Чорному морі.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з турецьким колегою Реджепом Ердоганом, щоб обговорити подальший розвиток стратегічного партнерства. Про це повідомляє Офіс Президента, пише УНН.

Особливу увагу приділили активізації двосторонньої торговельно-економічної та інвестиційної співпраці, а також залученню Туреччини й турецьких компаній до відбудови України,

- йдеться у повідомленні.

Лідери детально обговорили реалізацію Формули миру, наголосивши на важливості забезпечення свободи судноплавства у Чорному морі та провідній ролі Туреччини в імплементації відповідного пункту Формули щодо продовольчої безпеки.

Володимир Зеленський запросив Реджепа Таїпа Ердогана відвідати Україну з візитом.

Обговорили Формулу миру та співпрацю з Єврокомісією: Зеленський зустрівся з прем'єром Словенії25.09.24, 03:32 • 82758 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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