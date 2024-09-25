Економічна співпраця, відбудова, безпека судноплавства: Зеленський зустрівся з президентом Туреччини
Київ • УНН
Президенти України та Туреччини зустрілися для обговорення стратегічного партнерства. Вони приділили увагу економічній співпраці, відбудові України та безпеці судноплавства у Чорному морі.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з турецьким колегою Реджепом Ердоганом, щоб обговорити подальший розвиток стратегічного партнерства. Про це повідомляє Офіс Президента, пише УНН.
Особливу увагу приділили активізації двосторонньої торговельно-економічної та інвестиційної співпраці, а також залученню Туреччини й турецьких компаній до відбудови України,
Лідери детально обговорили реалізацію Формули миру, наголосивши на важливості забезпечення свободи судноплавства у Чорному морі та провідній ролі Туреччини в імплементації відповідного пункту Формули щодо продовольчої безпеки.
Володимир Зеленський запросив Реджепа Таїпа Ердогана відвідати Україну з візитом.
Обговорили Формулу миру та співпрацю з Єврокомісією: Зеленський зустрівся з прем'єром Словенії25.09.24, 03:32 • 82758 переглядiв