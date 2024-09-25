Обговорили Формулу миру та співпрацю з Єврокомісією: Зеленський зустрівся з прем'єром Словенії

У Нью-Йорку під час зустрічі з прем’єр-міністром Словенії Робертом Голобом президент україни Володимир Зеленський обговорив із колегою реалізацію Формули миру та співпрацю з Єврокомісією. Про це повідомляє Офіс Президента, пише УНН.

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Глава держави подякував за оборонну підтримку та укладену двосторонню безпекову угоду, а також наголосив на тому, що важливо забезпечити її практичну реалізацію.

Президент висловив сподівання на плідну співпрацю з новим складом Європейської комісії, де посаду комісара з питань розширення обійняла представниця Словенії.

Під час зустрічі лідери обговорили реалізацію Формули миру та участь представників Словенії в тематичних конференціях за окремими її пунктами.

Нагадаємо

Президенти України та Фінляндії зустрілися в Нью-Йорку. Вони обговорили виробництво дронів, удари вглиб рф та міжнародні зусилля для досягнення справедливого миру в Україні.