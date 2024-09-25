Обсудили Формулу мира и сотрудничество с Еврокомиссией: Зеленский встретился с премьером Словении

В Нью-Йорке во время встречи с премьер-министром Словении Робертом Голобом президент Украины Владимир Зеленский обсудил с коллегой реализацию Формулы мира и сотрудничество с Еврокомиссией. Об этом сообщает Офис Президента, пишет УНН.

Детали

Глава государства поблагодарил за оборонную поддержку и заключенное двустороннее соглашение по безопасности, а также отметил, что важно обеспечить его практическую реализацию.

Президент выразил надежду на плодотворное сотрудничество с новым составом Европейской комиссии, где должность комиссара по вопросам расширения заняла представительница Словении.

В ходе встречи лидеры обсудили реализацию Формулы мира и участие представителей Словении в тематических конференциях по отдельным ее пунктам.

Напомним

Президенты Украины и Финляндии встретились в Нью-Йорке. Они обсудили производство дронов, удары вглубь РФ и международные усилия для достижения справедливого мира в Украине.