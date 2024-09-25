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Зеленський обговорив з президентом Фінляндії оборонну співпрацю та кроки до справедливого миру

Зеленський обговорив з президентом Фінляндії оборонну співпрацю та кроки до справедливого миру

Київ • УНН

 • 66077 перегляди

Президенти України та Фінляндії зустрілися в Нью-Йорку. Вони обговорили виробництво дронів, удари вглиб рф та міжнародні зусилля для досягнення справедливого миру в Україні.

У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Фінляндії Александром Стуббом. Про це повідомляє Офіс Президента, пише УНН.

Деталі

Глава Української держави ознайомив співрозмовника з тим, на якому етапі зараз перебуває виконання домовленостей, досягнутих під час саміту НАТО у Вашингтоні.

На зустрічі обговорили українсько-фінську оборонну співпрацю, окремо йшлося про спільне виробництво дронів та обмін досвідом у цій сфері,

- йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський наголосив, що для України важливо отримати від партнерів дозвіл і засоби для ударів углиб території росії.

Лідери також обговорили, які саме міжнародні зусилля потрібні заради досягнення тривалого й справедливого миру для України, та роль Глобального Півдня в цьому процесі.

Зеленський обговорив Формулу миру з президентом Гватемали25.09.24, 00:44 • 19250 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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