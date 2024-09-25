Зеленський обговорив Формулу миру з президентом Гватемали
Київ • УНН
Президент України Зеленський зустрівся з президентом Гватемали Аревало під час візиту до США. Вони обговорили Формулу миру та можливість участі Гватемали у поверненні депортованих українських дітей.
Під час візиту до США Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Гватемали Бернардо Аревало. Про це лава української держави повідомив у Telegram, пише УНН.
Формула миру здатна наблизити довготривалий і справедливий мир,
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Також президент України висловив вдячність Гватемалі за участь у першому Саміті миру та підтримку Спільного комюніке.
Глава української держави звернувся до свого колеги із Гватемали з пропозицією приєднання до однієї з груп, яка займається поверненням українських дітей, які були депортовані до росії. А ще Зеленський подякував за особисту участь першої леді Гватемали Лукресії Пейнадо у четвертому Саміті перших леді та джентльменів.
Нагадаємо
Нагадаємо, український глава держави під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН 24 вересня наголосив, що росіяни готуються цієї зими атакувати три українські АЕС і Україна має певні докази цього.