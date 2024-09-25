Зеленский обсудил Формулу мира с президентом Гватемалы
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский встретился с президентом Гватемалы Аревало во время визита в США. Они обсудили Формулу мира и возможность участия Гватемалы в возвращении депортированных украинских детей.
Во время визита в США Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Гватемалы Бернардо Аревало. Об этом глава украинского государства сообщил в Telegram, пишет УНН.
Формула мира способна приблизить долговременный и справедливый мир,
Детали
Также президент Украины выразил благодарность Гватемале за участие в первом Саммите мира и поддержку Совместного коммюнике.
Глава украинского государства обратился к своему коллеге из Гватемалы с предложением присоединиться к одной из групп, которая занимается возвращением украинских детей, которые были депортированы в Россию. А еще Зеленский поблагодарил за личное участие первой леди Гватемалы Лукресии Пейнадо в четвертом Саммите первых леди и джентльменов.
Напомним
Напомним, украинский глава государства во время выступления на заседании Совета безопасности ООН 24 сентября отметил, что россияне готовятся этой зимой атаковать три украинские АЭС и Украина имеет определенные доказательства этого.