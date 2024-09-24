росіяни хочуть атакувати 3 наші АЕС, у нас є інформація - Зеленський
Київ • УНН
Президент України заявив, що росія має намір атакувати три атомні електростанції в Україні. За словами Зеленського, у влади є інформація та докази цих планів.
росія хоче атакувати три атомні електростанції на території України. Відповідну заяву зробив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на засіданні Радбезу ООН, пише УНН.
Зараз ми входимо в третю зиму в цій війні, і росія намагається зруйнувати нашу енергетику. Цього разу вони навіть більш цинічні і хочуть атакувати три наші АЕС - у нас є ця інформація і докази. Якщо росія готова так далеко зайти - це значить, що нічого не є цінним для москви. Цей цинізм росії продовжиться, якщо їм це дозволити
У плані перемоги про переговори з росією не йдеться - Зеленський 24.09.24, 20:24 • 28639 переглядiв