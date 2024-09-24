росіяни хочуть атакувати 3 наші АЕС, у нас є інформація - Зеленський

росія хоче атакувати три атомні електростанції на території України. Відповідну заяву зробив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на засіданні Радбезу ООН, пише УНН.

Зараз ми входимо в третю зиму в цій війні, і росія намагається зруйнувати нашу енергетику. Цього разу вони навіть більш цинічні і хочуть атакувати три наші АЕС - у нас є ця інформація і докази. Якщо росія готова так далеко зайти - це значить, що нічого не є цінним для москви. Цей цинізм росії продовжиться, якщо їм це дозволити