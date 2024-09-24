У плані перемоги про переговори з росією не йдеться - Зеленський
Київ • УНН
Президент України заявив, що план перемоги спрямований на зміцнення України та примушення РФ припинити війну. План складається з 5 пунктів і включає конкретні обсяги військової допомоги.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що план перемоги не передбачає переговори з росією. Його мета полягає в тому, щоб суттєво підсилити Україну й змусити рф припинити війну та розпочати переговори на більш справедливих засадах. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю ABC News, передає УНН.
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Не йдеться (у Плані - ред.) про переговори з росією. Це міст до дипломатичного шляху, як зупинити війну. План перемоги полягає у зміцненні України, українського війська та українського народу. Лише з сильної позиції ми можемо тиснути, ми можемо підштовхнути путіна до зупинення війни, дипломатичним шляхом
За словами джерела видання з оточення українського президента, план складений з 5 пунктів, а в його основу закладені "конкретні цифри та обсяги" військової допомоги Україні, на додаток до певних дипломатичних та політичних кроків.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський перебуває з кількаденним офіційним візитом у США. І кульмінаційною подією цього візити має стати презентація таємничого плану, який вже встигли охрестити "Планом перемоги Зеленського". УНН розбирався що ж відомо про цей план і які саме пункти він може місити.