В плане победы о переговорах с Россией речь не идет - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план победы не предусматривает переговоры с Россией. Его цель заключается в том, чтобы существенно усилить Украину и заставить рф прекратить войну и начать переговоры на более справедливых началах. Об этом Зеленский заявил в интервью ABC News, передает УНН.

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Речь не идет (в Плане - ред.) о переговорах с Россией. Это мост к дипломатическому пути, как остановить войну. План победы заключается в укреплении Украины, украинского войска и украинского народа. Только с сильной позиции мы можем давить, мы можем подтолкнуть Путина к остановке войны, дипломатическим путем - сказал Зеленский.

По словам источника издания из окружения украинского президента, план составлен из 5 пунктов, а в его основу заложены «конкретные цифры и объемы» военной помощи Украине, в дополнение к определенным дипломатическим и политическим шагам.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский находится с многодневным официальным визитом в США. И кульминационным событием этого визита должна стать презентация таинственного плана, который уже успели окрестить «Планом победы Зеленского». УНН разбирался что же известно об этом плане и какие именно пункты он может месить.