россияне хотят атаковать 3 наши АЭС, у нас есть информация - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины заявил, что россия намерена атаковать три атомные электростанции в Украине. По словам Зеленского, у власти есть информация и доказательства этих планов.
россия хочет атаковать три атомные электростанции на территории Украины. Соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании Совбеза ООН, пишет УНН.
Сейчас мы входим в третью зиму в этой войне, и россия пытается разрушить нашу энергетику. На этот раз они даже более циничны и хотят атаковать три наши АЭС - у нас есть эта информация и доказательства. Если россия готова так далеко зайти - это значит, что ничего не является ценным для москвы. Этот цинизм России продолжится, если им это позволить
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