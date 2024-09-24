россияне хотят атаковать 3 наши АЭС, у нас есть информация - Зеленский

россия хочет атаковать три атомные электростанции на территории Украины. Соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании Совбеза ООН, пишет УНН.

Сейчас мы входим в третью зиму в этой войне, и россия пытается разрушить нашу энергетику. На этот раз они даже более циничны и хотят атаковать три наши АЭС - у нас есть эта информация и доказательства. Если россия готова так далеко зайти - это значит, что ничего не является ценным для москвы. Этот цинизм России продолжится, если им это позволить