Зеленский обсудил с президентом Финляндии оборонное сотрудничество и шаги к справедливому миру
Киев • УНН
Президенты Украины и Финляндии встретились в Нью-Йорке. Они обсудили производство дронов, удары вглубь РФ и международные усилия для достижения справедливого мира в Украине.
В Нью-Йорке Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Финляндии Александром Стуббом. Об этом сообщает Офис Президента, пишет УНН.
Детали
Глава Украинского государства ознакомил собеседника с тем, на каком этапе сейчас находится выполнение договоренностей, достигнутых во время саммита НАТО в Вашингтоне.
На встрече обсудили украинско-финское оборонное сотрудничество, отдельно речь шла о совместном производстве дронов и обмене опытом в этой сфере,
Владимир Зеленский отметил, что для Украины важно получить от партнеров разрешение и средства для ударов вглубь территории России.
Лидеры также обсудили, какие именно международные усилия нужны ради достижения длительного и справедливого мира для Украины, и роль Глобального Юга в этом процессе.
Зеленский обсудил Формулу мира с президентом Гватемалы24 сентября 2024, 21:44 • 4705 просмотров