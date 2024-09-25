Зеленский обсудил с президентом Финляндии оборонное сотрудничество и шаги к справедливому миру

В Нью-Йорке Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Финляндии Александром Стуббом. Об этом сообщает Офис Президента, пишет УНН.

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Глава Украинского государства ознакомил собеседника с тем, на каком этапе сейчас находится выполнение договоренностей, достигнутых во время саммита НАТО в Вашингтоне.

На встрече обсудили украинско-финское оборонное сотрудничество, отдельно речь шла о совместном производстве дронов и обмене опытом в этой сфере, - говорится в сообщении.

Владимир Зеленский отметил, что для Украины важно получить от партнеров разрешение и средства для ударов вглубь территории России.

Лидеры также обсудили, какие именно международные усилия нужны ради достижения длительного и справедливого мира для Украины, и роль Глобального Юга в этом процессе.

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