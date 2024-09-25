Экономическое сотрудничество, восстановление, безопасность судоходства: Зеленский встретился с президентом Турции

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, чтобы обсудить дальнейшее развитие стратегического партнерства. Об этом сообщает Офис Президента, пишет УНН.

Особое внимание уделили активизации двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также привлечению Турции и турецких компаний к восстановлению Украины, - говорится в сообщении.



Лидеры подробно обсудили реализацию Формулы мира, подчеркнув важность обеспечения свободы судоходства в Черном море и ведущей роли Турции в имплементации соответствующего пункта Формулы по продовольственной безопасности.

Владимир Зеленский пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Украину с визитом.

Обсудили Формулу мира и сотрудничество с Еврокомиссией: Зеленский встретился с премьером Словении