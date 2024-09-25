Экономическое сотрудничество, восстановление, безопасность судоходства: Зеленский встретился с президентом Турции
Киев • УНН
Президенты Украины и Турции встретились для обсуждения стратегического партнерства. Они уделили внимание экономическому сотрудничеству, восстановлению Украины и безопасности судоходства в Черном море.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, чтобы обсудить дальнейшее развитие стратегического партнерства. Об этом сообщает Офис Президента, пишет УНН.
Особое внимание уделили активизации двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также привлечению Турции и турецких компаний к восстановлению Украины,
Лидеры подробно обсудили реализацию Формулы мира, подчеркнув важность обеспечения свободы судоходства в Черном море и ведущей роли Турции в имплементации соответствующего пункта Формулы по продовольственной безопасности.
Владимир Зеленский пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Украину с визитом.
Обсудили Формулу мира и сотрудничество с Еврокомиссией: Зеленский встретился с премьером Словении25 сентября 2024, 00:32 • 3773 просмотра