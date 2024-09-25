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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Капитана арестованного в Рени судна подозревают в вывозе агропродукции через оккупированный Крым

Капитана арестованного в Рени судна подозревают в вывозе агропродукции через оккупированный Крым

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 13:41  •  5757 просмотра

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Капитану иностранного судна "USKO MFU" сообщено о подозрении в вывозе агропродукции через оккупированный Крым. Судно было задержано в порту Рени, а капитан подозревается в нарушении порядка въезда на оккупированную территорию.

Капитан иностранного морского судна "USKO MFU", арестованного в порту Рени, может быть причастен к вывозу агропродукции через закрытые морские порты временно оккупированного Крыма, ему сообщено о подозрении. Об этом УНН пишет со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Заочно сообщено о подозрении капитану иностранного морского судна "USKO MFU", который осуществлял вывоз агропродукции через закрытые морские порты оккупированного полуострова.

По данным следствия, в октябре 2023 года иностранный гражданин, управляя судном "USKO MFU" под флагом Камеруна, в нарушение законодательства Украины и норм международного морского права, совершил незаконный заход в закрытый Украиной Севастопольский морской торговый порт. Там судно было загружено более тремя тысячами тонн агропродукции, предназначенной для турецкой компании.

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В ноябре 2023 года подозреваемый совершил незаконный выход судна "USKO MFU" из порта г. Севастополя. С целью сокрытия своей противоправной деятельности, капитан периодически выключал Автоматическую идентификационную систему "AIS", что является нарушением безопасности мореплавания, и вносил в нее фиктивные сведения о курсе следования судна.

Подозреваемому инкриминируется нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее (ч. 2 ст. 332-1 УК Украины).

Напомним

В июле 2024 года судно "USKO MFU" было задержано в акватории порта Рени Одесской области. На основании постановления суда на него наложен арест и передано в управление АРМА. Служба безопасности задержала капитана судна, который работал на агрессора.

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Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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