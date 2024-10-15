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Капітана затриманого на Дунаї судна судитимуть за незаконний захід у порт окупованого Криму

Київ • УНН

 • 9691 перегляди

Прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо капітана іноземного судна, затриманого на Дунаї. Йому інкримінують незаконний захід до окупованого Севастополя та порушення правил мореплавства.

Капітана затриманого на Дунаї судна судитимуть за незаконний захід у порт окупованого Криму

Капітан іноземного судна "USKO MFU", затриманого раніше на річці Дунай, піде під суд, повідомили у прокуратурі АР Крим та міста Севастополя у вівторок, пише УНН.

Деталі

"Прокуратурою автономії скеровано до суду обвинувальний акт щодо капітана іноземного морського судна, яке було затримано в акваторії порту Рені Одеської області у липні 2024 року", - ідеться у повідомленні прокуратури у Telegram.

Як зазначається, йому інкриміновано порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави, вчинене повторно, службовою особою з використанням службового становища (ч. 2 ст. 332-1 КК України). Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Слідством встановлено, що "у травні 2024 року обвинувачений, керуючи судном "USKO MFU" під прапором Камеруну, у порушення законодавства України та норм міжнародного морського права, здійснив незаконний захід до закритого Україною Севастопольського морського торговельного порту". "У червні 2024 року капітан, повторно порушуючи порядок, здійснив незаконний вихід зазначеного судна з порту міста Севастополя", - додали у прокуратурі.

Як повідомили у прокуратурі, з метою приховування своєї протиправної діяльності, обвинувачений періодично вимикав "AIS" (Автоматичну ідентифікаційну систему) та вносив до неї неправдиві відомості щодо курсу слідування судна, що є порушенням вимог безпеки мореплавства.

Під час проходу через акваторію порту Рені, судно "USKO MFU" було затримано та на підставі ухвали суду на нього накладено арешт. У подальшому судно передано в управління АРМА.

Доповнення

У прокуратурі зазначили, що також повідомлено про підозру іншому капітану цього судна, який керував ним під час незаконного заходу та виходу з Севастопольського морського торговельного порту у 2023 році.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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