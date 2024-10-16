Через сильний туман у протоці Босфор призупиняли рух суден
Київ • УНН
Через густий туман у протоці Босфор тимчасово призупинили рух суден в обох напрямках. Видимість погіршилася, особливо на мостах, що призвело до заторів. Згодом рух було відновлено.
У ранкові години у протоці Босфор діяв густий туман. Рух теплоходів був тимчасово припинений в обох напрямках. Наразі рух відновлено.
Пише УНН із посиланням на Demirören Haber Ajansı.
Вранці 16 жовтня через густий туман, що утворився над Стамбулом. Було припинено рух суден, а також автомобільні поромні переправи.
Про це повідомили в Міністерстві транспорту та інфраструктури Туреччини
У заяві вказувалось, що "у зв'язку з обмеженою видимістю (туман) тимчасово призупинено рух в обох напрямках".
Подекуди помітно погіршилася видимість, особливо на мостах через Босфор, що призвело до заторів на дорогах і збільшення ризику ДТП.
Місцева влада закликала водіїв бути надзвичайно обережними.
Згідно з оновленою інформацією Міністерстві транспорту країни, "рух суден, який був тимчасово припинений, відновився".
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