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В Румынии в приграничье объявляли тревогу из-за атаки рф дронами на Украину, самолеты не поднимали

Киев • УНН

 • 228 просмотра

В Румынии объявляли тревогу в приграничном районе из-за атаки дронов на Одесскую область. Пересечения границы не зафиксировали, но проведут поиски обломков.

В Румынии в приграничье объявляли тревогу из-за атаки рф дронами на Украину, самолеты не поднимали

В Румынии объявляли тревогу в приграничном с Украиной районе из-за ночной атаки российских войск дронами на Одесскую область, но не поднимали самолеты, пересечения румынской границы не фиксировали, но проведут поиски на прилегающей к границе территории, сообщили в Министерстве национальной обороны Румынии в пятницу, пишет УНН.

Детали

"В пятницу, 30 мая, войска российской федерации осуществили новую серию атак беспилотников на гражданскую портовую инфраструктуру Украины на Дунае вблизи румынских границ. Система радиолокационного наблюдения вооруженных сил Румынии, которая постоянно контролировала воздушную обстановку, обнаружила около 00:30 в воздушном пространстве Украины группу целей, направлявшуюся в направлении порта Измаил в Украине, вблизи государственной границы Румынии", - говорится в сообщении румынского МО.

Таким образом, как указано, "меры, предусмотренные действующими процедурами, были приняты, и сигнал тревоги был отправлен населению в северной части округа Тулча в 01:24 с помощью программы RO-Alert Инспекции по чрезвычайным ситуациям".

"По данным радара, контролируемые цели ни разу не пересекали воздушное пространство Румынии. Также ситуация не требовала взлета самолетов боевой службы Air Policing Combat Service, которые были готовы вмешаться в кратчайшие сроки", - отметили в МО Румынии.

Сигнал о прекращении воздушной тревоги поступил в 01:42.

Как сообщается, "до этого момента нет никакой информации или данных о возможном случайном попадании на территорию Румынии обломков беспилотников, использованных в атаке". "В соответствии со стандартными оперативными порядками, действующими в этих ситуациях, силами и средствами Минобороны (Румынии) сегодня утром будут проведены поиски на прилегающих к государственной границе участках, расположенных в районе атакованных украинских объектов, где могут возникнуть такие риски", - сказано при этом сообщении.

"Министерство национальной обороны решительно осуждает атаки российской Федерации на украинскую гражданскую инфраструктуру и цели, которые являются неоправданными и серьезно противоречат международному праву", - говорится в заявлении Минобороны Румынии.

россия атаковала Одесскую область дронами, есть разрушения отделения "Новой почты": показали последствия30.05.25, 08:58 • 1012 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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