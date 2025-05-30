У Румунії в прикордонні оголошували тривогу через атаку рф дронами на Україну, літаки не піднімали

У Румунії оголошували тривогу у прикордонному з Україною районі через нічну атаку російських військ дронами на Одещину, але не піднімали літаки, перетину румунського кордону не фіксували, але проведуть пошуки на прилеглій до кордону території, повідомили у Міністерстві національної оборони Румунії у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"У п’ятницю, 30 травня, війська російської федерації здійснили нову серію атак безпілотників на цивільну портову інфраструктуру України на Дунаї поблизу румунських кордонів. Система радіолокаційного спостереження збройних сил Румунії, яка постійно контролювала повітряну обстановку, виявила близько 00:30 у повітряному просторі України групу цілей, що прямувала в напрямку порту Ізмаїл в Україні, поблизу державного кордону Румунії", - ідеться у повідомленні румунського МО.

Таким чином, як вказано, "заходи, передбачені чинними процедурами, були вжиті, і сигнал тривоги був надісланий населенню в північній частині округу Тулча о 01:24 за допомогою програми RO-Alert Інспекції з надзвичайних ситуацій".

"За даними радара, контрольовані цілі жодного разу не перетинали повітряний простір Румунії. Також ситуація не потребувала зльоту літаків бойової служби Air Policing Combat Service, які були готові втрутитись у найкоротші терміни", - зазначили у МО Румунії.

Сигнал про припинення повітряної тривоги надійшов о 01:42.

Як повідомляється, "до цього моменту немає жодної інформації чи даних щодо можливого випадкового попадання на територію Румунії уламків безпілотників, використаних у атаці". "Відповідно до стандартних оперативних порядків, які діють у цих ситуаціях, силами та засобами Міноборони (Румунії) сьогодні вранці будуть проведені пошуки на прилеглих до державного кордону ділянках, розташованих у районі атакованих українських об’єктів, де можуть виникнути такі ризики", - сказано при цьому повідомленні.

"Міністерство національної оборони рішуче засуджує атаки російської Федерації на українську цивільну інфраструктуру та цілі, які є невиправданими та такими, що серйозно суперечать міжнародному праву", - ідеться у заяві Міноборони Румунії.

росія атакувала Одещину дронами, є руйнування відділення "Нової пошти": показали наслідки