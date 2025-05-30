росія атакувала Одещину дронами, є руйнування відділення "Нової пошти": показали наслідки

$41.590.09
47.080.23
ukenru
США погрожують вийти з переговорів щодо миру в Україні: названо умову
29 травня, 23:10 • 7478 перегляди

США погрожують вийти з переговорів щодо миру в Україні: названо умову

29 травня, 13:16 • 122199 перегляди

Як пройде останній дзвоник 2025 року в Україні: безпека та особливості регіонів

29 травня, 10:11 • 152908 перегляди

Серед громадян, які повторно проходять ВЛК, 99% визнаються придатними до військової служби - Веніславський

29 травня, 08:40 • 133475 перегляди

Нова зустріч у форматі "Рамштайн" пройде 4 червня - НАТО

Ексклюзив
29 травня, 08:12 • 121931 перегляди

Коли відмова від глютену - не про моду: що таке целіакія і як із нею жити

29 травня, 06:00 • 210093 перегляди

Чи почнеться літо із магнітних бур: дати та інтенсивність геомагнітних коливань у червні

28 травня, 17:16 • 106333 перегляди

Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним

Ексклюзив
28 травня, 14:57 • 128652 перегляди

Закінчення "торговельного безвізу" між Україною та ЄС: експерт назвав можливі варіанти розвитку ситуації

Ексклюзив
28 травня, 12:43 • 112082 перегляди

"Сіра" економія: юрист розповів про головні ознаки схем із дроблення бізнесу в торгівлі технікою

28 травня, 10:11 • 116918 перегляди

Я готовий до тристоронньої зустрічі з Трампом і путіним - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
82%
747мм
Популярнi новини

Дуда: Українці майже не знають про Волинську трагедію, Польща ніколи не вважатиме ОУН-УПА борцями за свободу України

29 травня, 21:11 • 22509 перегляди

Трамп може завдати удару по путіну через зрив переговорів щодо України - NBC News

30 травня, 00:12 • 9810 перегляди

У Харкові пролунали вибухи: місто масовано атакують БпЛА

30 травня, 00:25 • 5000 перегляди

Переговори України та росії: США, Британія, Франція та Німеччина будуть присутні на рівні радників з безпеки - Келлог

02:25 • 3284 перегляди

Фон дер Ляєн: Європа має збільшити витрати на оборону та прийняти Україну в ЄС

04:24 • 8192 перегляди
Публікації

Як пройде останній дзвоник 2025 року в Україні: безпека та особливості регіонів

29 травня, 13:16 • 122185 перегляди

Чи почнеться літо із магнітних бур: дати та інтенсивність геомагнітних коливань у червні

29 травня, 06:00 • 210086 перегляди

Що приготувати в мультиварці: перевірені рецепти для вечері

28 травня, 14:15 • 214937 перегляди

"Бетіс" - "Челсі": анонс фіналу Ліги конференцій

28 травня, 05:00 • 290954 перегляди

Позов до Sony за право торгувати “сірою” технікою та побиття покупця: хто стоїть за мережею Stylus

27 травня, 15:12 • 301672 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Хакан Фідан

Андрій Сибіга

Урсула фон дер Ляєн

Лісовий Оксен Васильович

Олег Синєгубов

Актуальні місця

Харківська область

Нідерланди

Європа

Київ

Суми

Реклама
УНН Lite

"Playing God" з музикою Nube отримує право на участь в "Оскарі" після перемоги на Animayo

29 травня, 07:36 • 110224 перегляди

Гейлі Бібер продала бренд Rhode за мільярд доларів

29 травня, 06:22 • 102938 перегляди

The Last Of Us: творці серіалу натякнули на повернення Педро Паскаля у третьому сезоні

28 травня, 13:39 • 115936 перегляди

Зрада після майже 30 років разом: ексдружина Г'ю Джекмана розповіла деталі про причини розлучення

28 травня, 08:54 • 173313 перегляди

Привид у Беверлі-Гіллз: Періс Гілтон налякана тим, що її дворічний син бачить містичних істот

27 травня, 17:27 • 109438 перегляди
Актуальне

Туполєв Ту-22М

Ту-95

Ту-160

Су-34

Шахед-136

росія атакувала Одещину дронами, є руйнування відділення "Нової пошти": показали наслідки

Київ • УНН

 • 448 перегляди

Вночі російські дрони атакували Одеську область, в Ізмаїлі зруйновано відділення «Нової пошти» та пошкоджено вантажні автомобілі. Загиблих та постраждалих немає, пожежу ліквідовано.

росія атакувала Одещину дронами, є руйнування відділення "Нової пошти": показали наслідки

Одеська область уночі зазнала дронової атаки російських військ, є руйнування відділення "Нової пошти", повідомили у ДСНС України у п'ятницю, показавши наслідки, пише УНН.

Деталі

"Вночі ворожі безпілотники атакували Одещину. Внаслідок влучання виникла пожежа та руйнування відділення Нової Пошти. Також пошкоджено вантажні автомобілі", - ідеться у повідомленні.

Сили оборони півдня України уточнили, що "в Ізмаїлі на Одещині внаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлю "Нової пошти", руйнувань зазнали поряд розташовані вантажні автомобілі".

Пожежа, як вказали у ДСНС, ліквідована.

"На щастя, загиблих та постраждалих немає", - зазначили у ДСНС.

11 людей постраждали через масовану атаку рф на Харків та область: показали наслідки30.05.25, 08:43 • 1164 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаУНН-Одеса
Одеська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Ізмаїл
Brent
$63.17
Bitcoin
$106,087.80
S&P 500
$5,899.45
Tesla
$358.77
Газ TTF
$35.40
Золото
$3,327.40
Ethereum
$2,641.90