росія атакувала Одещину дронами, є руйнування відділення "Нової пошти": показали наслідки
Київ • УНН
Вночі російські дрони атакували Одеську область, в Ізмаїлі зруйновано відділення «Нової пошти» та пошкоджено вантажні автомобілі. Загиблих та постраждалих немає, пожежу ліквідовано.
Одеська область уночі зазнала дронової атаки російських військ, є руйнування відділення "Нової пошти", повідомили у ДСНС України у п'ятницю, показавши наслідки, пише УНН.
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"Вночі ворожі безпілотники атакували Одещину. Внаслідок влучання виникла пожежа та руйнування відділення Нової Пошти. Також пошкоджено вантажні автомобілі", - ідеться у повідомленні.
Сили оборони півдня України уточнили, що "в Ізмаїлі на Одещині внаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлю "Нової пошти", руйнувань зазнали поряд розташовані вантажні автомобілі".
Пожежа, як вказали у ДСНС, ліквідована.
"На щастя, загиблих та постраждалих немає", - зазначили у ДСНС.
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