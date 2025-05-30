росія атакувала Одещину дронами, є руйнування відділення "Нової пошти": показали наслідки

Одеська область уночі зазнала дронової атаки російських військ, є руйнування відділення "Нової пошти", повідомили у ДСНС України у п'ятницю, показавши наслідки, пише УНН.

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"Вночі ворожі безпілотники атакували Одещину. Внаслідок влучання виникла пожежа та руйнування відділення Нової Пошти. Також пошкоджено вантажні автомобілі", - ідеться у повідомленні.

Сили оборони півдня України уточнили, що "в Ізмаїлі на Одещині внаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлю "Нової пошти", руйнувань зазнали поряд розташовані вантажні автомобілі".

Пожежа, як вказали у ДСНС, ліквідована.

"На щастя, загиблих та постраждалих немає", - зазначили у ДСНС.

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