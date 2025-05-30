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11 людей постраждали через масовану атаку рф на Харків та область: показали наслідки

Київ • УНН

 • 1164 перегляди

Вночі ворог масовано вдарив по Харкову та області, поранено 11 людей. У Слобідському районі пошкоджено тролейбуси, у селі Василів Хутір – будинки та ферми.

11 людей постраждали через масовану атаку рф на Харків та область: показали наслідки

Харківcька область уночі опинилася під масованими ворожими ударами, відомо про 11 постраждалих, у тому числі двох дітей, повідомили у ДСНС України у п'ятницю, показавши наслідки, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні вночі ворог завдав масованих ударів по місту Харкову та області", - ідеться у повідомленні і перелічено:

  • у Слобідському районі Харкова в результаті обстрілу сталася пожежа на території комунального транспортного підприємства. Горіла будівля та тролейбус. Пошкоджені транспортні засоби підприємства та поруч розташовані житлові будинки. Постраждали 3 жінки;
    • у селі Василів Хутір Чугуївського району внаслідок влучання ракети та безпілотників пошкоджені приватний будинок, ферми, складська будівля та техніка. Постраждало 8 людей, з них 2 дітей;
      • у селі Явірське Ізюмського району внаслідок влучання безпілотників пошкоджена будівля ферми. Постраждалих немає;
        • у місті Ізюм внаслідок влучання БпЛА сталася пожежа у складській будівлі. Постраждалих немає.

          До ліквідації наслідків ворожої атаки залучались рятувальники та спеціальна техніка, в тому числі піротехнічні розрахунки.

          На місці події у Слобідському районі Харкова працювали психологи ДСНС.

          Як уточнили у Харківській обласній прокуратурі, у Харкові через атаку рф пошкоджено щонайменше 38 тролейбусів, приміщення. Дві жінки зазнали гострої реакції на стрес, ще одна дістала поранення. Попередньо встановлено, що для масштабного удару по місту ворог застосував БпЛА "Герань-2".

          Удар дронів по Харкову: поранення зазнала 61-річна жінка30.05.25, 04:54 • 2648 переглядiв

          Юлія Шрамко

          Юлія Шрамко

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