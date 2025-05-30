11 человек пострадали из-за массированной атаки рф на Харьков и область: показали последствия

Харьковская область ночью оказалась под массированными вражескими ударами, известно об 11 пострадавших, в том числе двоих детей, сообщили в ГСЧС Украины в пятницу, показав последствия, пишет УНН.

Детали

"Сегодня ночью враг нанес массированные удары по городу Харькову и области", - говорится в сообщении и перечислено:

в Слободском районе Харькова в результате обстрела произошел пожар на территории коммунального транспортного предприятия. Горело здание и троллейбус. Повреждены транспортные средства предприятия и рядом расположенные жилые дома. Пострадали 3 женщины;

в результате обстрела произошел пожар на территории коммунального транспортного предприятия. Горело здание и троллейбус. Повреждены транспортные средства предприятия и рядом расположенные жилые дома. Пострадали 3 женщины; в селе Васильев Хутор Чугуевского района в результате попадания ракеты и беспилотников повреждены частный дом, фермы, складское здание и техника. Пострадали 8 человек, из них 2 детей;

Чугуевского района в результате попадания ракеты и беспилотников повреждены частный дом, фермы, складское здание и техника. Пострадали 8 человек, из них 2 детей; в селе Яворское Изюмского района в результате попадания беспилотников повреждено здание фермы. Пострадавших нет;

Изюмского района в результате попадания беспилотников повреждено здание фермы. Пострадавших нет; в городе Изюм в результате попадания БпЛА произошел пожар в складском здании. Пострадавших нет.

К ликвидации последствий вражеской атаки привлекались спасатели и специальная техника, в том числе пиротехнические расчеты.

На месте происшествия в Слободском районе Харькова работали психологи ГСЧС.

Как уточнили в Харьковской областной прокуратуре, в Харькове из-за атаки рф повреждено не менее 38 троллейбусов, помещения. Две женщины испытали острую реакцию на стресс, еще одна получила ранения. Предварительно установлено, что для масштабного удара по городу враг применил БпЛА "Герань-2".

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