россия атаковала Одесскую область дронами, есть разрушения отделения "Новой почты": показали последствия

Одесская область ночью подверглась дроновой атаке российских войск, есть разрушения отделения "Новой почты", сообщили в ГСЧС Украины в пятницу, показав последствия, пишет УНН.

Детали

"Ночью вражеские беспилотники атаковали Одесскую область. В результате попадания возник пожар и разрушение отделения Новой Почты. Также повреждены грузовые автомобили", - говорится в сообщении.

Силы обороны юга Украины уточнили, что "в Измаиле Одесской области в результате вражеской атаки повреждено здание "Новой почты", разрушениям подверглись расположенные рядом грузовые автомобили".

Пожар, как указали в ГСЧС, ликвидирован.

"К счастью, погибших и пострадавших нет", - отметили в ГСЧС.

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