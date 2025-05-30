россия атаковала Одесскую область дронами, есть разрушения отделения "Новой почты": показали последствия
Киев • УНН
Ночью российские дроны атаковали Одесскую область, в Измаиле разрушено отделение «Новой почты» и повреждены грузовые автомобили. Погибших и пострадавших нет, пожар ликвидирован.
Одесская область ночью подверглась дроновой атаке российских войск, есть разрушения отделения "Новой почты", сообщили в ГСЧС Украины в пятницу, показав последствия, пишет УНН.
Детали
"Ночью вражеские беспилотники атаковали Одесскую область. В результате попадания возник пожар и разрушение отделения Новой Почты. Также повреждены грузовые автомобили", - говорится в сообщении.
Силы обороны юга Украины уточнили, что "в Измаиле Одесской области в результате вражеской атаки повреждено здание "Новой почты", разрушениям подверглись расположенные рядом грузовые автомобили".
Пожар, как указали в ГСЧС, ликвидирован.
"К счастью, погибших и пострадавших нет", - отметили в ГСЧС.
11 человек пострадали из-за массированной атаки рф на Харьков и область: показали последствия30.05.25, 08:43 • 676 просмотров