Украина не допустила передачи председательства России в Черноморской комиссии

Украинская делегация не допустила передачи россии председательства во время 47-го заседания Комиссии по защите Черного моря от загрязнения. Об этом сообщает Министерство экономики и окружающей среды Украины, пишет УНН.

Государство, ведущее агрессивную войну и наносящее ущерб морской среде, не должно возглавлять орган, ответственный за ее защиту - подчеркнула заместитель министра экономики и окружающей среды Ирина Овчаренко.

В своем заявлении она добавила, что украинская сторона обращает внимание на значительные экологические последствия российской агрессии для всего Черноморского региона. Атаки на инфраструктуру, повреждение очистных сооружений, загрязнение воды и почв, а также разрушение природоохранных территорий создают угрозы, выходящие далеко за пределы Украины.

Так, от военных действий страдают побережья Черного и Азовского морей, дельты Дуная и Днепра, а также водно-болотные угодья международного значения. Загрязнение распространяется по морю, а последствия для морских экосистем могут сохраняться на протяжении многих лет.

Украинская делегация подчеркнула, что действия россии противоречат международному праву и приводят к загрязнению морской среды, подрывают совместные усилия прибрежных государств, направленные на выполнение обязательств по Конвенции по защите Черного моря от загрязнения (Бухарестской конвенции).

Отмечается, что Украина призвала государства — стороны Конвенции дать четкую оценку действиям рф и их экологическим последствиям, поддержать оценку состояния морской среды и ущерба, причиненного войной, а также принять совместные меры для предотвращения дальнейшего загрязнения.

Отдельно украинская сторона подняла вопрос о возможности применения правовых и процедурных механизмов полного прекращения участия россии в работе органов Конвенции. Соответствующая инициатива должна быть проработана договаривающимися сторонами.

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