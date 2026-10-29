Україна не допустила передачі головування росії у Чорноморській комісії
Київ • УНН
Україна не допустила передачі росії головування у Чорноморській комісії через її агресію та екологічну шкоду. Київ закликав оцінити збитки й обмежити участь рф.
Українська делегація не допустила передачі росії головування під час 47-го засідання Комісії із захисту Чорного моря від забруднення. Про це повідомляє Міністерство економіки та довкілля України, пише УНН.
Держава, яка веде агресивну війну та завдає шкоди морському середовищу, не повинна очолювати орган, відповідальний за його захист
У своїй заяві вона додала, що українська сторона звертає увагу на значні екологічні наслідки російської агресії для всього Чорноморського регіону. Атаки на інфраструктуру, пошкодження очисних споруд, забруднення води й ґрунтів та руйнування природоохоронних територій створюють загрози, що виходять далеко за межі України.
Так, від військових дій потерпають узбережжя Чорного й Азовського морів, дельти Дунаю та Дніпра, а також водно-болотні угіддя міжнародного значення. Забруднення поширюється морем, а наслідки для морських екосистем можуть зберігатися протягом багатьох років.
Українська делегація наголосила, що дії росії суперечать міжнародному праву та призводять до забруднення морського середовища, підривають спільні зусилля прибережних держав, спрямовані на виконання зобов’язань за Конвенцією про захист Чорного моря від забруднення (Бухарестською конвенцією).
Зазначається, що Україна закликала держави — сторони Конвенції дати чітку оцінку діям рф та їхнім екологічним наслідкам, підтримати оцінювання стану морського середовища і шкоди, завданої війною, а також вжити спільних заходів для запобігання подальшому забрудненню.
Окремо українська сторона порушила питання щодо можливості застосування правових і процедурних механізмів повного припинення участі росії в роботі органів Конвенції. Відповідна ініціатива має бути опрацьована договірними сторонами.
Забруднення Чорного моря олією - еколог пояснив наслідки удару рф по портовій інфраструктурі27.04.26, 18:38 • 41521 перегляд