Україна не допустила передачі головування росії у Чорноморській комісії

$45.590.0150.770.09
ukenru
Ексклюзив
14:18 • 1602 перегляди
Повернення ветеранів до роботи потребує системної підтримки, зокрема з боку профспілок - голова ФПУ Бизов
12:58 • 7584 перегляди
рф завдала ракетний удар по Лозовій, шестеро поранених
12:13 • 12948 перегляди
НБУ втретє поспіль підвищив облікову ставку під тиском інфляції - до 16,5%
12:06 • 11279 перегляди
Удар рф по трьох містах: уже 19 загиблих і понад 40 пораненихPhotoVideo
10:46 • 13143 перегляди
Екссуддя Тандир отримав 9 років за смертельну ДТП на блокпості
10:33 • 13809 перегляди
Зеленський показав кадри з місця удару рф по вокзалу в ДніпріPhotoVideo
09:33 • 16027 перегляди
У Дніпрі рф вдарила по електропотягу, велика кількість загиблих
08:33 • 18387 перегляди
Українська делегація виїхала в напрямку Олешок - Лубінець
29 жовтня, 06:19 • 29015 перегляди
росія атакувала Україну 112 дронами, знищено 75% реактивних
29 жовтня, 05:58 • 26429 перегляди
Нічні атаки рф по Україні: вибухи у Харкові, удари по Дніпропетровщині та загиблий на РівненщиніPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+10°
1.9м/с
56%
757мм
Популярнi новини
У Сахарі знайшли загадкову гробницю віком понад 4000 років із двома кам'яними "антенами"29 жовтня, 05:05 • 26862 перегляди
На роль нового Джеймса Бонда з'явився фаворит29 жовтня, 06:28 • 24803 перегляди
КНДР запустила до 10 балістичних ракет після візиту Кім Чен Ина до Китаю29 жовтня, 06:45 • 13088 перегляди
Де поставити грошове дерево, щоб залучити достаток: народні прикмети та поради з догляду29 жовтня, 07:00 • 33660 перегляди
Новий фільм з франшизи "Голодних ігор" оцінили як найкращийVideo09:14 • 11418 перегляди
Публікації
Інфляція прискорюється, економіка сповільнюється: які рішення ухвалили НБУ та ЄЦБ і як вони вплинуть на українців14:30 • 102 перегляди
Повернення ветеранів до роботи потребує системної підтримки, зокрема з боку профспілок - голова ФПУ Бизов
Ексклюзив
14:18 • 1634 перегляди
Які суми зберігають українці в банках і кому довіряють найбільше11:49 • 10842 перегляди
Де поставити грошове дерево, щоб залучити достаток: народні прикмети та поради з догляду29 жовтня, 07:00 • 33915 перегляди
Тарифи на воду перевірятимуть за новими правилами: чи зменшаться платіжки українців28 жовтня, 18:10 • 51404 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Меланія Трамп
Кирило Буданов
Давид Арахамія
Актуальні місця
Україна
Дніпро (місто)
Сполучені Штати Америки
Чернігів
Кременчук
Реклама
УНН Lite
У Чехії закривають пивоварню з 270-річною історією через падіння попиту на пиво14:15 • 356 перегляди
Не лише Бетмен і Супермен: Джеймс Ганн розкрив план розвитку всесвіту DC13:11 • 2694 перегляди
Журнал Life, натхненник "Таємного життя Волтера Мітті", знову відроджується10:25 • 9806 перегляди
Новий фільм з франшизи "Голодних ігор" оцінили як найкращийVideo09:14 • 11570 перегляди
На роль нового Джеймса Бонда з'явився фаворит29 жовтня, 06:28 • 24959 перегляди
Актуальне
Фільм
Шахед-136
Техніка
Financial Times
Су-34

Україна не допустила передачі головування росії у Чорноморській комісії

Київ • УНН

 • 886 перегляди

Україна не допустила передачі росії головування у Чорноморській комісії через її агресію та екологічну шкоду. Київ закликав оцінити збитки й обмежити участь рф.

Україна не допустила передачі головування росії у Чорноморській комісії

Українська делегація не допустила передачі росії головування під час 47-го засідання Комісії із захисту Чорного моря від забруднення. Про це повідомляє Міністерство економіки та довкілля України, пише УНН.

Держава, яка веде агресивну війну та завдає шкоди морському середовищу, не повинна очолювати орган, відповідальний за його захист

- наголосила заступниця міністра економіки та довкілля Ірина Овчаренко.

У своїй заяві вона додала, що українська сторона звертає увагу на значні екологічні наслідки російської агресії для всього Чорноморського регіону. Атаки на інфраструктуру, пошкодження очисних споруд, забруднення води й ґрунтів та руйнування природоохоронних територій створюють загрози, що виходять далеко за межі України.

Так, від військових дій потерпають узбережжя Чорного й Азовського морів, дельти Дунаю та Дніпра, а також водно-болотні угіддя міжнародного значення. Забруднення поширюється морем, а наслідки для морських екосистем можуть зберігатися протягом багатьох років.

Українська делегація наголосила, що дії росії суперечать міжнародному праву та призводять до забруднення морського середовища, підривають спільні зусилля прибережних держав, спрямовані на виконання зобов’язань за Конвенцією про захист Чорного моря від забруднення (Бухарестською конвенцією).

Зазначається, що Україна закликала держави — сторони Конвенції дати чітку оцінку діям рф та їхнім екологічним наслідкам, підтримати оцінювання стану морського середовища і шкоди, завданої війною, а також вжити спільних заходів для запобігання подальшому забрудненню.

Окремо українська сторона порушила питання щодо можливості застосування правових і процедурних механізмів повного припинення участі росії в роботі органів Конвенції. Відповідна ініціатива має бути опрацьована договірними сторонами.

Забруднення Чорного моря олією - еколог пояснив наслідки удару рф по портовій інфраструктурі27.04.26, 18:38 • 41521 перегляд

Ольга Розгон

Війна в УкраїніСвіт
Війна в Україні
Дунай
Дніпро (річка)
Україна