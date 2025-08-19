$41.260.08
На Буковине экс-полицейского приговорили к 7 годам за вымогательство взятки в 40 тысяч евро

Киев • УНН

 • 466 просмотра

Бывшего начальника подразделения полиции на Буковине приговорили к 7 годам заключения с конфискацией имущества. Он признан виновным в подстрекательстве к взятке и завладении 40 тысячами евро.

На Буковине экс-полицейского приговорили к 7 годам за вымогательство взятки в 40 тысяч евро

Высший антикоррупционный суд 19 августа вынес приговор бывшему начальнику подразделения полиции в Черновицкой области: он признан виновным в подстрекательстве к взятке в 40 тысяч евро. Суд назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает УНН.

Детали

В САП имя экс-чиновника не называют, но судя по описанию дела речь идет о Владимире Митринюке.

19 августа ВАКС признал виновным бывшего начальника подразделения ГУНП в Черновицкой области в подстрекательстве к взятке и завладении 40 тыс. евро. Суд назначил ему 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества и оставил в силе залог 2 млн грн, а также установил обязанности по ограничению передвижения и ношению электронного средства контроля

- говорится в сообщении.

Приговором суда бывший чиновник Нацполиции признан виновным в "покушении на преступление", "предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу", "мошенничестве" и соучастии в преступлении.

Суд оставил в силе примененную ранее меру пресечения, а именно залог в размере 2 млн гривен

- добавили правоохранители.

Также до вступления приговора в законную силу на арестованного возложены следующие процессуальные обязанности:

  • не отлучаться из Черновицкого района Черновицкой области без разрешения суда;
    • сдать уполномоченному органу государственной власти паспорта гражданина Украины для выезда за границу и/или другой документ, дающий право выезда за границу;
      • носить электронный браслет.

        Дополнительно

        Приговор суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня провозглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

        Алена Уткина

