Ексклюзив
12:13 • 854 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
12:09 • 1744 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
11:23 • 6860 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
10:33 • 11990 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
09:27 • 14957 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
07:29 • 55773 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 50129 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 65884 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 84712 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 63856 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

На Буковині експоліцейського засудили на 7 років за вимагання хабаря у 40 тисяч євро

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Колишнього начальника підрозділу поліції на Буковині засудили до 7 років ув'язнення з конфіскацією майна. Його визнано винним у підбурюванні до хабаря та заволодінні 40 тисячами євро.

На Буковині експоліцейського засудили на 7 років за вимагання хабаря у 40 тисяч євро

Вищий антикорупційний суд 19 серпня виніс вирок колишньому начальнику підрозділу поліції в Чернівецькій області: його визнано винним у підбурюванні до хабаря 40 тисяч євро. Суд призначив покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає УНН.

Деталі

В САП імені експосадовця не називають, але судячи з опису справи йдеться про Володимира Митринюка.

19 серпня ВАКС визнав винним колишнього начальника підрозділу ГУНП в Чернівецькій області у підбурюванні до хабаря та заволодінні 40 тис. євро. Суд призначив йому 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна та залишив у силі заставу 2 млн грн, а також встановив обов’язки щодо обмеження пересування та носіння електронного засобу контролю

- йдеться у дописі.

Вироком суду колишнього посадовця Нацполіції визнано винуватим у "замаху на злочин", "пропозиції, обіцянці або наданні неправомірної вигоди службовій особі", "шахрайстві" та співучасті у злочині.

Суд залишив у силі застосований раніше запобіжний захід, а саме заставу в розмірі 2 млн гривень

- додали правоохоронці.

Також до набрання вироком законної сили на заарештованого покладено такі процесуальні обов’язки:

  • не відлучатися з Чернівецького району Чернівецької області без дозволу суду;
    • здати уповноваженому органу державної влади паспорти громадянина України для виїзду за кордон та/або інший документ, який дає право виїзду за кордон;
      • носити електронний браслет.

        Додатково

        Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

        Суд арештував майно колишнього віцепрем'єр-міністра Чернишова18.08.25, 17:27 • 2890 переглядiв

        Альона Уткіна

        СуспільствоКримінал та НП
        Чернівецька область
        Національна поліція України
        Спеціалізована антикорупційна прокуратура
        Євро
        Вищий антикорупційний суд України
        Дунай
        Україна