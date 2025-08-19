На Буковині експоліцейського засудили на 7 років за вимагання хабаря у 40 тисяч євро
Колишнього начальника підрозділу поліції на Буковині засудили до 7 років ув'язнення з конфіскацією майна. Його визнано винним у підбурюванні до хабаря та заволодінні 40 тисячами євро.
Вищий антикорупційний суд 19 серпня виніс вирок колишньому начальнику підрозділу поліції в Чернівецькій області: його визнано винним у підбурюванні до хабаря 40 тисяч євро. Суд призначив покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає УНН.
Деталі
В САП імені експосадовця не називають, але судячи з опису справи йдеться про Володимира Митринюка.
19 серпня ВАКС визнав винним колишнього начальника підрозділу ГУНП в Чернівецькій області у підбурюванні до хабаря та заволодінні 40 тис. євро. Суд призначив йому 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна та залишив у силі заставу 2 млн грн, а також встановив обов’язки щодо обмеження пересування та носіння електронного засобу контролю
Вироком суду колишнього посадовця Нацполіції визнано винуватим у "замаху на злочин", "пропозиції, обіцянці або наданні неправомірної вигоди службовій особі", "шахрайстві" та співучасті у злочині.
Суд залишив у силі застосований раніше запобіжний захід, а саме заставу в розмірі 2 млн гривень
Також до набрання вироком законної сили на заарештованого покладено такі процесуальні обов’язки:
- не відлучатися з Чернівецького району Чернівецької
області без дозволу суду;
- здати уповноваженому органу державної влади паспорти громадянина України для виїзду за кордон та/або інший документ, який дає право виїзду за кордон;
- носити електронний браслет.
Додатково
Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.
