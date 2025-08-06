российские дроны атаковали Украину, взрывы видели в Молдове и Румынии
Киев • УНН
В румынском жудеце Тулча объявляли воздушную тревогу из-за российской атаки на юг Одесской области.
В ночь на 6 августа россияне атаковали Украину БПЛА – взрывы видели и жители приграничных молдавских и румынских населенных пунктов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Digi 24.
Детали
В румынском жудеце Тулча на берегу Дуная объявляли воздушную тревогу из-за российской атаки на юг Одесской области. Жители региона более 20 раз звонили на "горячую линию" службы чрезвычайных ситуаций, а тревога длилась около 90 минут. Взрывы в Украине были видны с румынской стороны Дуная, из Галаца и Брэилы.
Также в сети появились фото и видео атаки россиян на юг Украины – их сняли жители Румынии и Молдовы.
Румынские власти призвали население приграничных регионов соблюдать меры безопасности и не паниковать.
Напомним
В ночь на 6 августа россияне выпустили по Украине 45 дронов. Из них 36 обезврежены, но есть попадания 9 в трех местах, сообщили Воздушные силы ВСУ.
Также УНН сообщал, что россияне атаковали Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками. Есть повреждения газовой инфраструктуры.