російські дрони атакували Україну, вибухи бачили в Молдові та Румунії
Київ • УНН
У румунському жудці Тулча оголошували повітряну тривогу через російську атаку на південь Одеської області.
У ніч на 6 серпня росіяни атакували Україну БПЛА – вибухи побачили і жителі прикордонних молдовських і румунських населених пунктів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Digi 24.
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У румунському жудці Тулча на березі Дунаю оголошували повітряну тривогу через російську атаку на південь Одеської області. Жителі регіону понад 20 разів телефонували на "гарячу лінію" служби надзвичайних ситуацій, а тривога тривала близько 90 хвилин. Вибухи в Україні було видно з румунського боку Дунаю, з Галаца і Браїли.
Також у мережі з’явились фото і відео атаки росіян на південь України – їх зняли жителі Румунії і Молдови.
Румунська влада закликала населення прикордонних регіонів дотримуватися заходів безпеки і не панікувати.
Нагадаємо
У ніч на 6 серпня росіяни випустили по Україні 45 дронів. З них 36 знешкоджено, але є влучання 9 у трьох місцях, повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Також УНН повідомляв, що росіяни атакували Ізмаїльський район Одеської області ударними безпілотниками. Є пошкодження газової інфраструктури.