Запрет на отлов раков вводится в Украине: когда и где будут действовать ограничения
Киев • УНН
С 1 декабря 2024 года в Украине вводится запрет на вылов раков в большинстве водоемов. На Дунае запрет будет действовать с 5 декабря, на водохранилищах - с 15 декабря.
С 1 декабря этого года вылов раков в Украине запрещен, пишет УНН со ссылкой на Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
Детали
Для сохранения и охраны раков в период их спаривания, вынашивания икры и первой линьки, с 1 декабря 2024 года на многих водоемах Украины начинается запрет на вылов раков.
Стоит отметить, на реке Дунай и придунайских озерах запрет начнет действовать с 5 декабря, а на Киевском, Каневском, Кременчугском, Каменском и Днепровском водохранилищах – с 15.
А вот на Закарпатье, где доминирующие группировки речных раков сформированы краснокнижным широкопалым раком, запрет на вылов будет действовать в течение всего года.