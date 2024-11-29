Запрет на отлов раков вводится в Украине: когда и где будут действовать ограничения

С 1 декабря этого года вылов раков в Украине запрещен, пишет УНН со ссылкой на Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Детали

Для сохранения и охраны раков в период их спаривания, вынашивания икры и первой линьки, с 1 декабря 2024 года на многих водоемах Украины начинается запрет на вылов раков.

Стоит отметить, на реке Дунай и придунайских озерах запрет начнет действовать с 5 декабря, а на Киевском, Каневском, Кременчугском, Каменском и Днепровском водохранилищах – с 15.

А вот на Закарпатье, где доминирующие группировки речных раков сформированы краснокнижным широкопалым раком, запрет на вылов будет действовать в течение всего года.